Amsterdamse haven wil uitbreiden naar het groen van Haarlemmermeer

De Houtrakpolder. Beeld Theo Baart

Het bedrijfsleven in de haven vreest in het gedrang te komen door de 40.000 tot 70.000 woningen die Amsterdam tot 2050 wil bouwen in de nieuwe wijk. In dat geval is het volgens de bedrijven onvermijdelijk dat de haven uitbreidt naar de Houtrakpolder, het groen tussen de haven en recreatiegebied Spaarnwoude.

In het jaarlijkse Havendebat van vakblad Nieuwsblad Transport verwezen het havenbedrijf en ondernemersvereniging Oram dinsdagmiddag naar afspraken die daar zeven jaar geleden over zijn gemaakt met de hele regio. Als de haven binnen de gemeente Amsterdam in het gedrang komt, kan de haven volgens die afspraken uitbreiden naar de noordelijke helft van de Houtrakpolder.

“In de Visie Noordzeekanaalgebied staat dat de Houtrakpolder dan één van de opties is,” zei havendirecteur Koen Overtoom. Als die afspraken toen niet waren gemaakt, was de nieuwe zeesluis die nu wordt gebouwd bij IJmuiden er volgens hem nooit gekomen.

Voor directeur Kees Noorman van ondernemersvereniging Oram is er zelfs ‘geen enkele twijfel’ dat de haven op de lange termijn uitbreidt naar de Houtrakpolder. Dat is volgens hem een logisch gevolg van de woningbouwplannen, maar ook van de verduurzaming van de Amsterdamse haven. Volgens Noorman heeft de haven op den duur zeker 20 procent meer terrein nodig voor de overgang op duurzame energie en een circulaire economie die van afval weer grondstoffen maakt.

Zere been

Een mogelijke uitbreiding van de Amsterdamse haven naar het groen van de Houtrakpolder is tegen het zere been van buurgemeente Haarlemmermeer. In een Omgevingsvisie keerde Haarlemmermeer zich eerder dit jaar al tegen de mogelijkheid dat de Houtrakpolder wordt opgeslorpt door de haven.

De Amsterdamse wethouder van Economische Zaken Victor Everhardt onderschreef in het Havendebat eveneens de afspraken met de regio over de Houtrakpolder. Maar hij legde ze wel iets anders uit dan de haven en het bedrijfsleven. Everhardt verwees uitdrukkelijk naar de voorwaarden die in 2013 verbonden zijn aan de opoffering van het groen. Volgens Everhardt kan de haven nog tientallen jaren vooruit binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam door de huidige bedrijventerreinen efficiënter te gebruiken.

Voor planoloog en lector aan de Fontys Hogescholen Cees-Jan Pen is er geen twijfel dat de haven op den duur krap komt te zitten. Vooral het hergebruik van materialen voor een duurzamere, circulaire economie zal veel meer opslagruimte vergen, zei hij bij het Havendebat.

Maar dat betekent volgens hem niet dat Amsterdam er verstandig aan doet om de Houtrakpolder op te offeren aan de haven. Pen vroeg zich hardop af of dat gunstig zou zijn voor het vestigingsklimaat en het binden van bedrijven aan de regio. “Je hebt ook groene longen nodig.”

Gemeenteraad

Ook binnen de gemeenteraad wordt uiteenlopend gedacht over de noodzaak om de haven uit te breiden naar de Houtrakpolder. VVD en CDA vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt voor de haven. “De ruimte is rap aan het opraken,” zei CDA-raadslid Diederik Boomsma. VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé noemde de Houtrakpolder cruciaal.

GroenLinks becijfert dat er nog genoeg ruimte is binnen de haven. GroenLinksraadslid Jasper Groen denkt bijvoorbeeld aan de overslagterreinen die vrijkomen als de haven per 2030 stopt met de overslag van steenkool, zoals afgesproken. “We moeten absoluut de Houtrakpolder niet in.”