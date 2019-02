Amsterdamse haven wil superjachten laten afmeren

Het is de bedoeling dat de jachten gaan afmeren op ligplaats 'De Ruijterkade West' (DRW), ter hoogte van het Havengebouw en de Kamer van Koophandel.



De superjachten kunnen een ligplaats krijgen als er geen reservering is voor een riviercruiseschip aan één van de steigers. De jachten die er afmeren, zijn circa tachtig meter lang en mogen maximaal zeven nachten verblijven.



Industrie terughalen

De plannen omtrent de nieuwe afmeerlocatie maken deel uit van een groter plan: Amsterdam moet weer superjachten naar de stad halen en ze ook zelf gaan bouwen en verbouwen. Vroeger deed men niet anders, maar die activiteiten stonden de afgelopen decennia op een laag pitje.



Daar gaat de Amsterdamse haven nu verandering in brengen. Met de nieuwe afmeerlocatie, maar ook met een nieuwe werf bij het Westelijk Havengebied die dit jaar wordt afgerond. Daar kunnen superjachten tot 160 meter aanleggen voor verbouwing.



Service

De Ruijterkade West zal enkel voor het afmeren worden gebruikt. "Een soort service," zegt een woordvoerder van het havenbedrijf. "Dat is voor eigenaren van die jachten heel fijn voor wanneer ze op doorreis zijn, of bijvoorbeeld een paar dagen later hun jacht willen laten repareren."



Vierde locatie

Superjachten kunnen in Amsterdam momenteel op drie locaties afmeren: de Passenger Terminal Amsterdam aan de Piet Heinkade, het Scheepvaartmuseum en de Amsterdam Marina in Noord. Daar komt nu dus een vierde locatie bij: de Ruijterkade West. De inzet: op termijn maximaal vijftien superjachten per jaar bij DRW laten afmeren.



De verwachting is dat de komende jaren steeds meer superjachten de Amsterdamse haven gaan vinden. Afgelopen zomer lag het Mexicaanse superjacht Forever One drie dagen bij het Scheepvaartmuseum. Ook superjacht Anna deed de Amsterdamse haven aan. Het was alweer twee jaar geleden dat er voor het laatst zo'n superjacht in het Oosterdok lag.