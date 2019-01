Amsterdamse haven in de verdrukking, toch records

De haven is nu minder afhankelijk van fossiele brandstoffen

De snelle veranderingen die zich aandienen geven bedrijven nog meer het gevoel dat hun haven in het verdomhoekje zit. En ze zijn toch al behept met een calimerocomplex: slechts weinig Amsterdammers kennen de haven en haar betekenis voor de economie.



Meer bouwmaterialen

De haven raakt in de verdrukking door de snelle groei van de stad, maar in de recordcijfers zitten ook duidelijke signalen dat de haven juist meer samenhang krijgt met de stad. De bouwwoede is in de haven terug te zien door een sterk toegenomen aanvoer van bouw­materialen.



De bloei van de stad maakt de haven minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overslag van steenkool, vooral bestemd voor Duitse kolencentrales, daalde voor het vierde jaar op rij, naar 13 miljoen ton. In 2014 ging het nog om 19,5 miljoen ton.



De overslag van olieproducten is voor het eerst in jaren niet gegroeid. Agrarische bulkstoffen en containers hebben de teruggang van de steenkool meer dan goed

gemaakt.



Nieuwe bedrijven

Dat het overslagrecord niet werd gevierd, past bij de nieuwe manier waarop naar de haven wordt gekeken. In plaats van naar de tonnen die van A naar B zijn versleept, kijkt de haven naar de bijdrage die zij kan leveren aan de Amsterdamse economie.



Het Havenbedrijf onderstreept dan ook liever de recordhoeveelheid grond die is uitgegeven aan nieuwe bedrijven, waaronder voorlopers van de circulaire economie, die van afval nieuwe grondstoffen maken.



In de samenhang met de stad schuilt ook een dreiging voor de toekomst. Als de haven te veel aan ruimte inboet, kan ze ook niet meer een positieve uitschieter zijn als er weer een crisis uitbreekt in Amsterdam.