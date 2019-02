Amsterdamse handhavers krijgen bodycams

Dit heeft burgemeester Halsema woensdagochtend toegezegd aan de vakbonden. De handhavers voeren al een tijd acties voor betere uitrusting, zoals bodycams, pepperspay of een wapenstok.



Deze zomer krijgen de eerste honderd handhavers zo'n cameraatje, het uiteindelijk doel is dat iedereen met een bodycam op het uniform de stad in gaat. Volgens de burgemeester blijkt uit ervaringen van andere gemeenten dat bodycams een positief effect hebben op het gedrag van burgers.



Meer agenten

Halsema gaat ook meer agenten de binnenstad insturen, die, met hun wapenstok en pepperspray, de handhavers kunnen bijstaan.



Het gaat om 23 extra agenten, onder meer te paard en op de motor, waardoor in totaal 70 agenten zijn vrijgemaakt om de orde te bewaken in de binnenstad. Ook zal de politie een mobiel onderkomen plaatsen op de Wallen.



Efficiënter inzetten

Daarnaast blijven agenten met wapens achter de hand. Handhavers kunnen met hun portofoon met noodknop de hulp inroepen van agenten.



Volgens Halsema moet de inzet van extra agenten op de Wallen niet ten koste gaan van opsporing in andere delen van de stad. Het gemeentebestuur werkt aan een handhavingsplan, met als doel de handhavers efficiënter in te zetten.



Lees ook: Met boa's op pad: 'Ik wil mijn werk op een veilige manier doen'