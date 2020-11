Amsterdamse GGD bereidt zich voor op vaccinatiecampagne

Medewerkers van de GGD Amsterdam nemen coronatest af in een testlocatie bij de RAI. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat staat in een brief van wethouder Kukenheim (Zorg) aan de gemeenteraad. De GGD bereidt zich in samenwerking met het RIVM en de landelijke GGD-organisatie voor op een ondersteunende of uitvoerende rol bij een grootschalige, landelijke vaccinatiecampagne.

Meningokokken C

Soortgelijke vaccinatiecampagnes heeft de GGD eerder uitgevoerd. In 2002 kregen 114.000 kinderen in een tijdsbestek van vijf dagen een prik tegen meningokokken C. In 2009 vaccineerde de GGD dagelijks 21.000 kinderen tegen de Mexicaanse griep.

“De vaccinatie tegen het coronavirus is waarschijnlijk nog grootschaliger,” zegt Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectieziekten van de GGD. “Naar verwachting zullen ook de huisartsen gaan vaccineren. Hoe het precies loopt, is mede afhankelijk van het type vaccin dat Nederland krijgt. Zo moet het middel van Pfizer-BioNTech bij -80 graden Celsius bewaard worden. Dat vergt een andere logistiek dan vaccins die minder koeling nodig hebben. Het ministerie van Volksgezondheid verzorgt de vaccin-inkoop.”

Ademtest

De testcapaciteit van de Amsterdamse GGD gaat van 5.800 naar 17.250 afnames per dag. In januari moet dat in principe gerealiseerd zijn.

Naast de gebruikelijke pcr-tests beschikt de GGD binnenkort over diverse sneltests. Over enkele weken krijgt Amsterdam waarschijnlijk de primeur van de ademtest, die binnen enkele minuten uitslag geeft als iemand geen covid-19 heeft. Een positieve uitslag moet worden bevestigd door een andere test, zoals de reguliere PCR of de lamp-sneltest, die de patiënt binnen 2-3 uur uitsluitsel geeft.

Derde golf

Hoewel Amsterdam nu slechts zo’n 45 procent van de testcapaciteit benut, wil de stad goed zijn voorbereid op een mogelijke derde coronagolf. Ook door de start van het griepseizoen kan de vraag naar coronatests stijgen.

Per 1 december wordt het testbeleid voor nauwe contacten van een geïnfecteerde uitgebreid. Dat leidt naar schatting tot 1500 extra tests per dag in de regio Amsterdam.

“Vanaf dinsdag mogen mensen die zelf geen klachten hebben, maar wel in nauw contact zijn geweest met een geïnfecteerde, zich op de vijfde dag van hun quarantaine laten testen,” aldus Van Duijnhoven. “Als de uitslag voor iemand zonder klachten negatief is, wordt de quarantaineperiode vijf dagen korter,” aldus Van Duijnhoven.

Specifieke maatregelen

De forse uitbreiding kan ook worden ingezet voor asymptomatisch testen. Het Outbreak Management Team schreef deze week in een advies dat het testen van mensen zonder ziekteverschijnselen zinvol is om inzicht en controle te krijgen op de verspreidingsbronnen van het virus. Met die kennis kunnen bijvoorbeeld specifieke maatregelen worden afgekondigd.

Ook als een soort deurbeleid bij grote evenementen is asysmptomatisch testen mogelijk zinvol, aldus het OMT. “Maar dat zie ik in Amsterdam op korte termijn nog niet gebeuren,” aldus Van Duijnhoven. “Daarvoor moet het aantal nieuwe besmettingen eerst nog drastisch naar beneden.”

Afgelopen week daalden de nieuwe besmettingen in Amsterdam met slechts negen procent. Met uitzondering van de stadsdelen Centrum en Zuid blijft het risiconiveau ‘zeer ernstig’.

Door de extra werkzaamheden krijgt de GGD een verdubbeling van het personeel: van 500 naar 1000 werknemers. De 87 miljoen euro die dat kost, wordt betaald door het ministerie van Volksgezondheid.

Met de uitbreiding heeft de GGD ook meer capaciteit voor het bron- en contact onderzoek. Dat wordt in ‘het overgrote meerendeel’ weer volledig uitgevoerd, zo schrijft Kukenheim.