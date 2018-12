Amsterdamse 'gele hesjes' wijken af van route

Ze waren van plan maar één rondje om de Stopera te doen, maar plakten er nog een aan vast. Ook droegen ze witte en gele bloemen in de ochtend. Ze zongen liedjes als 'Vuile huichelaar' en 'Nederland oh Nederland, het gaat hier niet zo goed. Dus Rutte moet vertrekken, dan komt het hopelijk goed'.



In verschillende steden in Nederland demonstreren zaterdag mensen in gele hesjes, in navolging van de Franse protestbeweging Les Gilets Jaunes. Bezorgde burgers eisen onder meer het aftreden van van kabinet Rutte III, het vertrek uit de Europese Unie, een lagere pensioenleeftijd en een einde aan de milieumaatregelen.



