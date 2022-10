Amsterdamse fysio’s botsen met verzekeraars: ‘Schandalige aanbieding’

Fysiotherapeuten in Amsterdam zijn ontevreden met nieuwe tarieven van zorgverzekeraars. Beeld Getty Images

Dat bevestigt FCA-bestuurslid Wouter Post, tevens eigenaar van Sportmedisch Centrum Fysiomed uit Zuid. De brief, die in handen is van Het Parool, is verstuurd naar zorgverzekeraars, stakeholders, de gemeente Amsterdam en zorgminister Ernst Kuipers.

Volgens FCA is het vijf voor twaalf. Zorgverzekeraars maken het, stellen de briefschrijvers, met de aangeboden contracten van tussen de 30 en 33 euro ‘onmogelijk om zorg op kwalitatief hoogwaardig niveau aan te bieden’. Uit een onafhankelijk kostprijsonderzoek van Gupta uit 2019 en 2020 zou volgens FCA al blijken dat een behandeling 43 euro zou moeten kosten. Volgens de ontevreden fysiotherapeuten ‘negeren’ zorgverzekeraars de uitkomsten van dit onderzoek.

Als veel fysiotherapeuten in de stad niet akkoord gaan met de nieuw aanbiedingen, houdt dat in dat zorgverzekeraars onvoldoende fysiotherapie kunnen inkopen in de stad. Zorgverzekeraars zijn verplicht om ervoor te zorgen dat er in iedere regio voldoende zorg wordt aangeboden. Bij het uitblijven van een akkoord met een of meerdere zorgverzekeraars zou het straks zo kunnen zijn dat Amsterdammers van de fysio een factuur meekrijgen met door de fysio’s gehanteerde tarieven. Die factuur zouden ze vervolgens moeten indienen bij hun zorgverzekeraar, die dan verplicht is te betalen.

Niet geanticipeerd op inflatie

Daar moet wel een kanttekening bij worden geplaatst: dit zou alleen gelden als bijna alle fysiotherapeuten in de stad meedoen. “Maar iedereen is zo pissig over de schandalige aanbiedingen die gedaan worden, dat er genoeg steun lijkt,” aldus Post.

“Er wordt in de huidige aanbiedingen nauwelijks op de inflatie geanticipeerd,” zegt hij. “Wij kunnen de inflatie niet doorberekenen, want de verzekeraar bepaalt het tarief.” In de brandbrief schrijft FCA dat ‘het tarief al tien jaar nagenoeg stilstaat’ en dat steeds meer jonge fysio’s de sector ‘gefrustreerd’ zullen verlaten. Veel praktijken zouden al in nood verkeren. ‘Er moet een onverantwoord hoge productie worden gedraaid om salarissen te kunnen betalen en het hoofd boven water te houden.’

Ook de dure huisvestingskosten in de stad zijn voor Post ‘een extra reden om aan de bel te trekken’, zegt hij. “Die zijn bij ons een stuk hoger dan in andere delen van het land.”

Op korte termijn gesprek

Zilveren Kruis, dat de meeste fysiotherapie inkoopt in Amsterdam, laat via een woordvoerder weten dat ‘naar aanleiding van het Gupta-onderzoek’ afspraken zijn gemaakt waarbij zorgverzekeraars stapsgewijs de tarieven verhogen en fysiotherapeuten actie ondernemen om de kostprijs te drukken.

Daarbij moet worden gedacht aan meer groepsbehandelingen en online fysiotherapie, maar Zilveren Kruis zegt daar ‘nog onvoldoende’ resultaat van te zien. Volgens de woordvoerder staat op korte termijn een gesprek met FCA op de agenda.

“De huidige inflatie en stijgende materiaal- en energiekosten drukken inderdaad een stempel op de bedrijfsvoering van verschillende zorgaanbieders,” zegt de woordvoerder Zilveren Kruis. “Daar kijken we serieus naar. We verhogen van verschillende zorgaanbieders daarom de tarieven.”

Voor fysiotherapeuten houdt dat in dat voor het derde jaar op rij de tarieven worden verhoogd, nu met iets meer dan 5 procent. “We begrijpen dat fysiotherapeuten liever nu al een nog grotere verhoging hadden gezien en dat ze niet willen wachten tot hun eigen inspanningen tot kostenverlagingen leiden. Het is echter niet mogelijk om voor iedereen de volledige inflatie te compenseren. We moeten de premie voor onze verzekerden betaalbaar houden.”

Cruciaal voor eerstelijnszorg

“De huidige inflatie en stijgende vaste lasten hebben uiteraard hun weerslag op de zorg,” zegt een woordvoerder van zorgminister Ernst Kuipers. Hij stelt dat de minister binnenkort in gesprek gaat met de paramedische zorg, waaronder ook fysiotherapie valt. “Het ministerie van VWS gaat ervan uit dat zorgverzekeraars hiermee rekening houden in hun contractering.”

Wethouder Shula Rijxman (Zorg) zegt de brief te kennen en het ‘van groot belang te vinden’ dat er toegankelijke en kwalitatieve fysiotherapie in de stad is. Volgens Rijxman wordt fysiotherapie – dat onder de Ziekenfondswet valt – in Amsterdam vooral ingekocht door Zilveren Kruis. “Ik hoop dan ook dat beide partijen zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan om de signalen in de brief te bespreken en zal dat proces nauwlettend volgen.”