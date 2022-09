Amsterdamse FIXbrigade gaat huizen in heel Nederland tochtdicht maken

Een medewerker van de FIXbrigade aan het werk in Amsterdam. Beeld SANDER KONING/ ANP

Shell, Vattenfall, Rabobank en ABN Amro investeren samen in een nieuwe stichting die de in Amsterdam begonnen FIXbrigade uitbreidt naar heel Nederland. Behalve die grote bedrijven heeft ook minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) de portemonnee getrokken, waardoor in totaal 1.250.000 euro beschikbaar komt.

De FIXbrigade begon vier jaar geleden in de Dapperbuurt in Amsterdam-Oost en heeft sindsdien honderden huizen onder handen genomen. Buurtorganisatie Jungle Amsterdam, bedenker van de FIXbrigade, zet daarvoor langdurig werklozen, statushouders en schoolverlaters in die meteen worden klaargestoomd voor technisch werk, waar een schreeuwende behoefte aan is op de arbeidsmarkt.

Het is de bedoeling om uit te breiden naar honderd teams in tachtig gemeenten, die door het hele land twintigduizend woningen tochtdicht gaan maken. Behalve op de bedrijven en het ministerie kan de FIXbrigade voortaan ook leunen op woningcorporaties en zorgverzekeraar Achmea, die hun steun hebben toegezegd. Er wordt nog gezocht naar meer nieuwe partners.

Greenwashing

De warme bijval voor de FIXbrigade typeert het probleem dat de overheid heeft met het bereiken van de inwoners die het zwaarst worden getroffen door de geëxplodeerde energieprijzen. Voor het dempen van de energiearmoede, die vooral optreedt bij mensen met een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis, steekt het kabinet miljarden in een prijsplafond voor miljoenen huishoudens.

De laatste weken trok de FIXbrigade al landelijk de belangstelling. Andere gemeenten toonden interesse en in de brief van het kabinet over het prijsplafond werd aangedrongen op de vorming van fixbrigades – alsof dat in Amsterdam bedachte woord allang gemeengoed is. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) kwam op werkbezoek en noemde de FIXbrigade als een voorbeeld dat meer gemeenten zouden moeten volgen.

Jungle Amsterdam heeft een startpakket opgezet waarmee die andere steden snel aan de slag kunnen. De investering van de grote bedrijven is dan ook heel welkom, zegt projectleider Jannekee Jansen op de Haar, al komt het op haar ook wel over als ‘greenwashing’.

Plicht om bij te dragen

Vattenfall, dat het initiatief nam voor de fondsenwerving, roemt de werkwijze van de FIXbrigade, die direct in contact komt met de hardst getroffen bewoners. “Die zijn voor ons lastig te bereiken. Verder spreekt ons aan dat bij hen in huis daadwerkelijk iets wordt gedaan,” zegt Heleen Boer van het energiebedrijf. “We voelen de plicht om bij te dragen.”

Er lopen al langer programma's van Vattenfall om Amsterdammers te helpen met energiebesparing. “Het past voor ons binnen de energietransitie dat elk huis niet meer verbruikt dan nodig en dat de warmte niet verdwijnt naar de vogeltjes,” aldus Boer. De hoge energieprijzen hebben de urgentie volgens haar alleen maar groter gemaakt. “Hoe sneller de FIXbrigade zich uitbreidt, hoe meer huishoudens geholpen kunnen worden voordat het echt koud wordt.”