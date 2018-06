Amsterdamse fietshandel Hans Struijk staat op omvallen

28% De verkoop van e-bikes is in handen van enkele grote partijen. 28 procent gaat via internet.

De Amsterdamse International Bike Group, in Nederland actief met Fietsenwinkel.nl, had in 2015 al goed gezien dat er geen schwung meer in de fietsketen zat. De toen 15 vestigingen zaten op peperdure winkelplekken, waardoor het rendement achterbleef. "We zagen de omzet afvlakken," zei topman Bastiaan Hagenouw vorig jaar in deze krant.



Hans Struijk kwam toen in handen van het Belgische Fiets! Dat was sinds 2010 van een enkele fietsenwinkel in Gent gegroeid tot keten met elf zaken. Fiets! verslikte zich direct in Struijk. De automatisering, werkwijze en mores sloten slecht op elkaar aan. Dat kostte Fiets! zoveel geld dat het vermogen inmiddels negatief is.



Daarnaast kon Fiets! ook in België de concurrentiestrijd met webverkopers, waarvan IBG er de grootste is, niet goed aan.



Vorig jaar zomer greep de Belgische grootaandeelhouder in. Dromen om onderhoud te centraliseren en in Frankrijk te groeien zijn ingeruild voor een reddingsplan dat zich alleen op Vlaanderen concentreert.