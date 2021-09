Amsterdamse fietsfabrikant VanMoof haalt weer miljoeneninvestering op

Ties Carlier, een van de oprichters van VanMoof. Beeld VANMOOF via REUTERS

Het bedrijf is flink gegroeid sinds het begin van de coronacrisis. Door de pandemie kozen mensen vaker de fiets als alternatief voor het openbaar vervoer. VanMoof wist de verkoop van zijn e-bikes in 2020 meer dan te verdriedubbelen. Volgens de Amsterdammers zijn de Verenigde Staten momenteel de grootste groeimarkt voor het bedrijf.

De fietsen van VanMoof zijn te koop vanaf 2200 euro. Hoewel ze een minimalistische uitstraling hebben, zitten ze vol technologie. Zo kunnen de fietsen automatisch elektronisch schakelen en hebben ze gps. Voor een extra bijdrage van ruim 100 euro per jaar gaat VanMoof een gestolen fiets voor de klant zoeken.

VanMoof is in 2009 opgezet door de Nederlandse broers Taco en Ties Carlier. Het merk heeft winkels in onder meer Amsterdam, Berlijn, Londen, New York, San Francisco en Tokio.