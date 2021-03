Amsterdamse fietsenwinkels wachten maanden op onderdelen

Beeld Getty Images

“Eigenlijk is er in de hele breedte te weinig op voorraad,” zegt Jelte Sinnema, eigenaar van fietswinkel Tour de Amsterdam. Zijn kleine winkel in De Baarsjes is gespecialiseerd in het onderhoud van racefietsen. Dat gaat meestal om het vervangen van een fietsketting of cassette. “Normaliter heb je dat in een dag binnen, maar nu zijn er levertijden van 26 weken. De groothandels zijn vrij leeg.”

Leveranciers van fietsonderdelen kunnen de vraag niet aan, met als gevolg dat fietsenwinkeliers vaak maanden moeten wachten op hun bestellingen. Volgens Paul de Waal, woordvoerder van brancheorganisatie Bovag, komt dat door een combinatie van factoren. “Vorig jaar was er een enorme vraag naar individueel vervoer. Toen zijn er veel fietsen verkocht. Maar tegelijkertijd waren er aanvoerproblemen: fabrieken die dicht waren en schepen die niet voeren.”

Lichaamsbeweging

Het tekort is ontstaan in een periode waarin fietsen juist een van de weinige manieren is om coronaproof te kunnen bewegen. Nu de sportscholen gesloten zijn en veel teamsporten niet beoefend mogen worden, zoeken mensen naar alternatieven. Dat heeft geleid tot een grotere vraag naar fietsen.

“Voor nieuwe fietsen is het al helemaal een drama,” zegt Auke Eringa, medewerker van BVD Tweewielers in Oud-Zuid. “Op de website van Gazelle en Batavus staan fietsen die pas volgend jaar geleverd kunnen worden. Sommige gangbare maten zijn gewoon op.”

Het grootste deel van de fiets staat vaak al klaar. Maar omdat een specifiek onderdeel niet geleverd kan worden, kan de hele fiets niet verkocht, ziet Eringa. “Een levering van een display voor een elektrische fiets kan soms een maand duren. Dan staat je fiets een maand stil voor één onderdeeltje.”

Stijgende prijzen

Het tekort aan onderdelen in combinatie met een verhoogde vraag zorgt ervoor dat de prijzen omhooggaan, merken de fietsenwinkeliers. “Je ziet dat verkopers die de onderdelen nog wel hebben ze voor wat eurootjes extra aanbieden,” laat fietsenreparateur El Bike in Zuidoost weten. “Sommige onderdelen zijn gewoon niet meer aan te slepen.”

Dat geldt overigens niet alleen voor onderdelen van nieuwe fietsen, maar ook voor de tweedehandsverkoop. Op Marktplaats proberen tal van verkopers hun slag te slaan. “Een racefiets die normaal 250 euro zou kosten, gaat nu voor vijf-, zeshonderd weg,” zegt Eringa. “De laatste jaren zijn de fietsprijzen sowieso gestegen, maar ook dealers zeggen nu dat de prijzen omhoog moeten.”

De zomer komt eraan

Het is uiteindelijk vooral zuur voor de fietsliefhebbers. “Als je vorig jaar een fiets hebt gekocht en je hebt hem nog steeds niet, duurt het allemaal wel erg lang,” zegt Sinnema. “Wij zijn een kleine fietsenwinkel, dan heb je natuurlijk geen enorme voorraad op de plank liggen.”

BVD Tweewielers had vorig jaar het geluk dat ze een redelijke voorraad van nieuwe fietsen hadden staan, maar er wordt gevreesd voor de zomer. Als de vraag weer zo stijgt zullen ze vaker ‘nee’ moeten verkopen, denkt Eringa. “En nu ook nog dat gedoe in het Suezkanaal.”

Of de tekorten deze zomer oplopen, valt nog niet te zeggen. “De fabrieken draaien weer en de distributie komt op gang,” zegt Paul de Waal van Bovag. “Het is moeilijk te voorspellen of er leveringsproblemen zullen zijn. Wat we wel vaststellen, is dat we er nu nog vol mee te maken hebben.”