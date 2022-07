Amsterdamse familie Basnoe zou zeker 71 miljoen euro hebben witgewassen

Op 12 april werd grofweg 1,5 miljoen euro aan cash aangetroffen in vijftien panden in Diemen, Amsterdam en Almere. Beeld Jakob van Vliet

Tien leden van de familie werden op een ‘actiedag’ op 12 april gearresteerd. Zes belangrijke verdachten die sindsdien in de cel zitten, stonden donderdag op een inleidende zitting voor de Amsterdamse rechtbank.

Justitie verwijt de familie dat die zeker sinds juli 2018 op grote schaal geld witwaste voor criminelen, via ondergronds bankieren. Uit onderlinge gesprekken en chats blijkt volgens de officieren van justitie dat de familie al veel langer actief was. Eén van de hoofdverdachten heeft het in gesprekken over 20 jaar.

De grote strafzaak − onder codenaam Holmen − is de oogst van een onderzoek dat eind 2019 begon op grond van informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de recherche. De recherche plaatste heimelijk camera’s voor ‘het hoofdkwartier’: een bedrijfspand van de familie aan de Hoogoorddreef in Zuidoost.

Op beelden waren volgens de politie overdrachten van tassen − met mogelijk cash − te zien. Observaties en het volgen van auto’s van verdachten met peilbakens leverde extra bewijs.

Imranalie Basnoe en andere hoofdverdachten stuurden volgens de officieren van justitie andere familieleden aan. Die fungeerden als geldkoeriers of administrateurs, of bestierden volgens justitie ‘nevenlocaties’ in de vorm van reisbureau Basnoe Travel, Basnoe Telecom en Basnoe Tropische Winkel.

Panden gesloten

Burgemeester Halsema heeft de panden aan de Hoogoorddreef, in de Eerste van der Helststraat en op het Krugerplein in mei voor een half jaar later sluiten.

In twee ‘zijtakonderzoeken’ werden in een huis in Purmerend 5 miljoen euro gevonden in een pand in De Kwakelen 11 miljoen euro én 3000 kilo cocaïne. Een deel van dat geld kwam volgens justitie uit het pand van de familie Basnoe aan de Hoogoorddreef. Belangrijk bewijs tegen de familie komt uit chatgesprekken, ook gevoerd via versleutelde PGP-smartphones (Pretty Good Privacy) die waren aangesloten bij de neergehaalde providers Sky ECC en EncroChat.

Sommige gesprekken gaan volgens justitie ‘overduidelijk’ over drugsgelden, die moeten worden afgeschermd van de overheid. Een familielid zou hebben geïnformeerd naar de kostprijs van een blok (doorgaans een kilo) cocaïne. Ook werd gesproken over verborgen ruimtes in meubels en het verhandelen van grote bedragen via bitcoin.

Consequenties

Verschillende advocaten van de zes verdachten die donderdag voor de rechter stonden vrezen voor een lang proces. Raadsman Patrick Rombouts van hoofdverdachte Imranalie: “Het baart ons zorgen dat het vergezicht tot ver in volgende kalenderjaar reikt, en ik zie ook niet in hoe het sneller zou kunnen. Het klinkt alsof nog alle zeilen moeten worden bijgezet om het einddossier op 1 december klaar te hebben. Dat zou wat mij betreft consequenties moeten hebben voor de voorlopige hechtenis.”

Suzanne van Bunnik, advocaat van een medeverdachte, vroeg de rechtbank er rekening mee te houden dat landelijk nog veel te doen is over de (on)rechtmatigheid van de inbeslagnames van de servers van EncroChat en (met name) Sky ECC. Het is volgens haar nog maar de vraag of alle communicatie via die versleutelingsservices rechtmatig is verkregen, en dus bruikbaar zal zijn als bewijs.

Van twee van de zes verdachten die donderdag voor de rechtbank kwamen is het voorarrest geschorst omdat de zaak nog lang zal duren. De anderen blijven in de cel. De zaak gaat op 4 oktober verder.

Nieuwe details in de zaak • Op 12 april werd grofweg 1,5 miljoen euro aan cash aangetroffen in vijftien panden in Diemen, Amsterdam en Almere. In acht panden stonden meubels, voornamelijk poefen, met verborgen ruimtes. In de reiswinkel in de Van der Helststraat zat onder een kast de toegang naar een verborgen ruimte met daarin enkele kluizen. De manier waarop pakken geld waren gebundeld, komt volgens de recherche overeen met de verpakkingswijze in andere onderzoeken naar ondergronds bankieren. • In kasboeken werden grote geldtransacties bijgehouden, gekoppeld aan bijnamen van verdachten die ook voorkomen in de communicatie via EncroChat en Sky ECC en in chats op de vele smartphones die in beslag werden genomen. • In zeven panden stonden geldtelmachines. Ook werden ‘tokens’ gevonden. Dat zijn vaak halve briefjes van vijf euro die bij het ondergronds bankieren ter identificatie worden gebruikt. • In meerdere auto’s van de familie werden volgens justitie ‘sporen van verborgen ruimtes aangetroffen’. In een Renault Kangoo zat nog steeds een verborgen ruimte waarin volgens de aanklagers ‘vermoedelijk grote bedragen zijn vervoerd’. • Imranalie Basnoe kocht volgens de officieren van justitie met 1 miljoen euro ‘die niet verklaarbaar is uit legaal vermogen’ huizen in Amsterdam en Diemen. • Verscheidene laptops en smartphones zijn nog niet geopend door de specialisten. Justitie hoopt dat dit voor de tweede inleidende zitting in de zaak op 4 oktober gebeurd is.