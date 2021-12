Amsterdamse economie harder getroffen door corona dan rest van Nederland

Vooral rond Schiphol werd de economie een zware klap toegebracht doordat er veel minder vliegverkeer was. Beeld ANP

Die verwachting wordt uitgesproken in de Economische Verkenningen voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarmee herstelt de regio rond Amsterdam later dan de Nederlandse economie als geheel, die begin volgend jaar terug is op het niveau van voor corona. Voor dit jaar wordt een groei van 4,1 procent verwacht. Bij die inschattingen is overigens geen rekening gehouden met een extra coronalockdown zoals die momenteel geldt voor de avonduren.

In de MRA, die zich uitstrekt van Zandvoort tot Hilversum en van Lelystad tot Volendam, is meer economische schade aangericht door de coronamaatregelen dan in de rest van het land, blijkt uit het jaarlijkse rapport over de regionale economie. De economische neergang was in de regio vorig jaar met 7,1 procent bijna het dubbele van de krimp in de Nederlandse economie (3,8 procent).

Flexwerkers vingen klappen op

Vooral rond Schiphol werd de economie een zware klap toegebracht doordat er veel minder vliegverkeer was, wat resulteerde in een krimp van 13,8 procent in dat deel van de regio. Voor Amsterdam wordt een teruggang van 6,4 procent gemeld.

Voor Amsterdam, Schiphol en de regio als geheel geldt dat ze meer dan de rest van het land te lijden hadden onder coronamaatregelen. Die moesten immers het aantal contacten tussen mensen terugdringen en dat menselijke contact is precies waar pijlers onder de Amsterdamse economie als de zakelijke dienstverlening, de horeca en de cultuursector op drijven.

Dat de corona-impact hier hoger is wordt in het rapport verder toegeschreven aan de grotere afhankelijkheid van flexwerkers zoals oproepkrachten en zzp’ers. Waar vast personeel veelal in dienst werd gehouden door de steunmaatregelen van de overheid, vingen flexwerkers de klappen op.

In een reactie noemt wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) verbetering van de arbeidsmarkt dan ook als een van de speerpunten voor de komende jaren. Hij is blij met het snelle herstel van de Amsterdamse economie dat blijkt uit het onderzoek. “Maar het laat ook zien dat de gevolgen van de coronacrisis nog langere tijd zichtbaar zullen zijn.”

Wethouder Victor Everhardt. Beeld ANP

Door de steunmaatregelen van de overheid en omdat de economie na de opeenvolgende lockdowns snel weer opveerde, bleef de werkloosheid laag. Binnen de kortste keren waren er zelfs personeelstekorten. Binnen Amsterdam was de stijging van de werkloosheid als gevolg van corona wel duidelijk te zien door een stijging van 4,3 naar 5,3 procent.

Locatie buiten de stad

De Economische Verkenningen, die dit jaar vanwege corona online worden gepresenteerd, kijken ook verder terug in de tijd. Zo wordt opgemerkt dat vooral aan de randen van de regio sinds 2018 de werkgelegenheid toenam. De onderzoekers zien het als een signaal dat bedrijven die veel ruimte nodig hebben of veel personeel steeds vaker kiezen voor een locatie buiten Amsterdam.

Een andere trend is het energieverbruik dat de afgelopen tien jaar langzaam maar zeker terugliep. Terwijl de economie voorheen in de pas liep met het energieverbruik waardoor alleen energie werd bespaard als het economisch tegenzat, blijkt dat automatisme in de jaren tussen 2010 en 2019 doorbroken. Het energieverbruik liep gemiddeld met 1,5 procent per jaar terug terwijl de economie in de Amsterdamse regio gemiddeld met bijna 3 procent groeide.