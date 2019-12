Amsterdamse economie blijft groeien, maar de grens komt in zicht

Winkelend publiek in de Kalverstraat. Beeld ANP

De economische hoogtijdagen zijn voorbij, ook in Amsterdam, blijkt uit nieuwe voorspellingen van ING Economisch Bureau. Volgend jaar groeit de economie van de stad 2 procent. Dat is een flinke teruggang in groei, die de afgelopen vijf jaar steeds boven de 3 procent uitkwam. “Er zijn grenzen aan de groei, ook in Amsterdam,” constateert Rico Luman van ING.

Desalniettemin is 2 procent groei wat hem betreft nog altijd goed. En bovengemiddeld bovendien. De Nederlandse economie groeit volgend jaar 1,4 procent, tegen 1,7 procent in 2019, meldde De Nederlandsche Bank maandag. De centrale bank temperde hiermee haar eerdere verwachting van 1,5 procent groei.

Dienstverlening en ict

Amsterdam herbergt veel zakelijke dienstverleners en ict-bedrijven en die draaien nog goed. Tussen 2014 en 2018 kwamen er zo’n 25.000 banen bij in de Amsterdamse technologiesector, met bekende namen als Google, Cisco, Linkedin en de lokale grootheid Adyen. In 2020 verhuist Netflix naar een groter kantoor aan de Zuidas, om daar verder te groeien.

Daarnaast vormt de bevolkingsgroei een stevige basis onder de lokale economie. Amsterdam groeit jaarlijks met zo’n tienduizend mensen. Immigratie uit, met name, expatlanden compenseren het vertrek van gezinnen, dat ook groter is dan ooit.

Ook geven mensen meer uit en daarvan profiteren de Amsterdamse winkels. Het aantal toeristen zal in 2020 opnieuw toenemen, mede dankzij Sail, de Formule 1 en het EK Voetbal die komend jaar in en om Amsterdam plaatsvinden.

Brexit

De brexit is voor De Nederlandsche Bank aanleiding om een flinke kanttekening te plaatsen bij de landelijke voorspellingen: als die chaotisch verloopt, kan de economische groei in Nederland teruglopen tot 0,6 procent. In Amsterdam levert het vertrek van Groot-Britannië uit de Europese Unie juist banen op. Tientallen Britse bedrijven komen deze kant op. “Ook wat de brexit betreft, staat Amsterdam er gunstiger voor dan andere delen van het land,” aldus Luman. “De stad heeft niet zoveel bedrijven die afhankelijk zijn van de export naar het Verenigd Koninkrijk.”

De probleemsectoren bouw en industrie zijn ook in Amsterdam minder prominent, waardoor de economische haperingen hier overzichtelijk zijn.

Toch komen ook in Amsterdam de grenzen aan de groei in zicht. De torenhoge huizenprijzen en beperkt aanbod van kantoorruimte, maken Amsterdam minder aantrekkelijk voor bedrijven. De Hemwegcentrale zal sluiten, de groei van Schiphol is begrensd.

Volgens ING is ook de stijging van de huizenprijzen in Amsterdam aan het afvlakken. De prijzen zullen minder snel stijgen dan het landelijke gemiddelde van 4,5 procent. En dat is uitzonderlijk.