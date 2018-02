Amsterdamse drugsbende 'leefde als God in Frankrijk'

100 In 2016 werd in een woning aan de Osdorper Ban honderd kilo cocaïne gevonden, alsmede ruim acht ton aan cash en acht vuurwapens.

Intussen had justitie dit buitenkansje aangegrepen om onderzoek te doen naar de vermoede criminele organisatie van 'bazen en werkers' die als 'een geoliede machine' jarenlang had samengewerkt, zoals Umit K. had verteld.



Op camerabeelden was te zien hoe een groep mannen zich verzamelde in de woning waar later alle drugs, geld en wapens werden gevonden, daags voor de politie binnenviel.



Op de beelden droegen de mannen tassen waar later drugs in werden gevonden. Van een aantal van de verdachten werden vingerafdrukken en dna-sporen gevonden op de drugs, het geld en de administratie.



Het onderzoek bracht de Turkse Amsterdammers Sinan P. (40) en Mustafa I. (43) in beeld, die volgens justitie een leidende rol hadden. Zij verdwenen direct na de inval van de politie in het appartement naar Turkije, Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten, waar zij volgens het OM 'leefden als God in Frankrijk'.



Gepantserde Mercedes

P. sprak met bekenden over hoeveel geld hij wel niet uitgaf in Dubai, waarbij hij zei per avond 'een maandsalaris' uit te geven aan viptafels en hotelkamers. Een bekende vroeg hem of hij al een Lamborghini had gekocht.



Op papier ontvingen beide mannen salarissen van een Nederlands bedrijf, maar justitie ziet daarin een doorzichtige witwasconstructie.