Amsterdamse driehoek: 'Optreden entrada niet goed'

Het harde optreden van de ME voor de wedstrijd tegen Juventus leidde tot ophef: supportersclub AFCA noemde het 'onnodig machtsvertoon' en Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66, sprak na de wedstrijd al zijn ongenoegen uit.De politie had het plan de entrada te voorkomen, maar slaagde daar naar eigen zeggen niet in omdat ze haar handen vol had aan Juventus-supporters die zich misdroegen in de stad - 110 mensen werden aangehouden.



Gevolg was dat de politie, aldus het relaas van de driehoek, te laat aankwam bij de Arena. Daardoor was het niet meer mogelijk mensen druppelsgewijs toe te laten en preventief te fouilleren. Nadat er vuurwerk naar een agent werd gegooid escaleerde de boel. Een waterkanon werd, volgens de politie onbedoeld, gezien als een provocatie. Daarna werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk, straatstenen en putdeksels. Acht agenten raakten gewond, 75 mensen werden aangehouden.