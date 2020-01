Amsterdamse drankbezorger in Zaandam met vuurwapen bedreigd en beroofd

Beeld ANP XTRA

De politie kreeg rond 04.30 uur een melding binnen over de beroving. De bezorger was aangesproken op de Poelenburg in Zaandam en kreeg direct een vuurwapen op zijn hoofd gericht.

De politie trof de verdachte aan op de Rode Zee, in de gestolen auto. De verdachte probeerde nog te vluchten en reed tot tweemaal toe met de auto in op de politie, waarop de politie op de auto schoot.

Niemand raakte gewond en de bestuurder van de auto, een 30-jarige man uit Zaandam, is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de beroving.