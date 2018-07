Amsterdamse Dineke Minten wereldkampioen paaldansen

Minten pakte op het WK paalsport in het Spaanse Tarragona de titel op het onderdeel Ultra Pole. In deze categorie strijden twee deelnemers om en om op muziek tegen elkaar.



De paaldanser laat dertig seconden zijn of haar kunsten op de paal zien, waarna de tegenstander het overneemt. Elke ronde duurt twee minuten.



Nederlands kampioen

Minten begon een jaar of vijf geleden met paaldansen. Vorige maand werd ze ook Nederlands kampioen paalsport in de categorie senioren. "Ik ben goed in kracht en tricks, maar aan lenigheid schortte het nog een beetje," zei ze toen. "Om aan de top mee te kunnen doen heb je beide nodig."



Ook gaf de paaldanser aan te hopen snel een sponsor te vinden: "Zodat ik me fulltime aan mijn sport kan wijden."