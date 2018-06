Amsterdamse Dineke Minten is Nederlands kampioen paaldansen

Ik hoop dat ik snel een sponsor vind, zodat ik me fulltime aan mijn sport kan wijden. Dineke Minten

Talent

Een jaar of vijf geleden begon ze met paaldansen. Al snel kwam ze erachter talent te hebben. "Ik ben goed in kracht en tricks, maar aan lenigheid schortte het nog een beetje. Om aan de top mee te kunnen doen heb je beide nodig."



Dus ging Minten keihard trainen, in haar eentje. "Een coach of sponsor heb ik niet, sterker nog, mijn sport kost me alleen maar geld." Ze ging zelfs minder werken om dag en nacht te kunnen trainen. Minten geeft workshops en coacht andere paaldansers.



Een bevriende coach gaf haar soms wat advies en mentale steun. "Maar ik heb het meestal helemaal zelf gedaan. Ik heb mijn eigen trainingsschema en routine gemaakt. Ik ben een enorme snoepkont, maar drank en ongezond eten heb ik de afgelopen twee maanden laten staan."



Huilen

Vorig jaar werd Minten al vierde op het NK. "Maar toen was ik er nog niet. Ik besloot dat ik dit NK minimaal veertig punten wilde halen, maar vijftig was eigenlijk het doel. "Toen ik hoorde dat ik 52,9 punten kreeg, moest ik huilen."



De beoordeling van paaldansen is vrij ingewikkeld. Er zijn heel veel regels waar een routine aan moet voldoen. Zo moeten er onder meer vier kracht-, vier lenigheidselementen en nog drie andere elementen in zitten. En dan zijn er nog bonuspunten te behalen voor bijvoorbeeld artistieke aspecten.



Door Nederlands kampioen te worden steeg Minten naar de achtste plek op de wereldranglijst. In juli mag ze meedoen aan het WK in Spanje. "Maar hoe ik dat ga betalen weet ik nog niet. Ik hoop dat ik snel een sponsor vind, zodat ik me fulltime aan mijn sport kan wijden."