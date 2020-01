Amsterdamse datacenters en bedrijven werken samen voor lager stroomverbruik

Servers op het Science Park. Beeld anp

De vele datacenters in en om Amsterdam zijn beruchte stroomslurpers. De regio telt inmiddels ruim dertig van deze computerpakhuizen die ook nog eens samenklonteren rond Schiphol, Science Park, Zuidoost en Sloterdijk.

De verwachting is dat tot 2030 de elektriciteit die nodig is voor de stormachtige groei van het dataverkeer, zal verdubbelen. Die verdubbeling komt nog bovenop het al sterk stijgende verbruik van elektriciteit door bijvoorbeeld warmtepompen en elektrische auto’s. Gevreesd wordt voor capaciteitstekorten op het stroomnet rond de stad. Amsterdam en Haarlemmermeer besloten daarom vorig jaar tot een tijdelijke bouwstop voor datacenters.

Uit een proef moet de komende jaren blijken of het mogelijk is het elektriciteitsverbruik terug te dringen. Daarvoor werken de datacenters samen met een lange rij bedrijven en overheden. Het gaat daarbij zowel om grote klanten (waaronder Albert Heijn, Booking.com, gemeente Amsterdam, KPN) als leveranciers van de computerapparatuur.

Samen willen ze onderzoeken hoeveel energie de servers gebruiken als die niks te doen hebben. Ook moet blijken of het mogelijk is servers in een spaarstand te zetten zodra er weinig data te verwerken valt. De verwachting is dat het stroomverbruik in datacenters hierdoor met 20 tot 40 procent kan worden teruggedrongen.

Dan gaat het jaarlijks meteen om grote hoeveelheden elektriciteit: 250 tot 300 miljoen kilowattuur – net zoveel als 100.000 huishoudens per jaar verbruiken.

Hoge verwachtingen

De Amsterdam Economic Board, één van de initiatiefnemers, heeft hoge verwachtingen van het onderzoek. Volgens dit samenwerkingsverband van gemeenten, het bedrijfsleven en kennisinstellingen blijkt uit eerdere studies al dat de prestaties van de datacenters er niet onder lijden als overtollige rekencapaciteit op een laag pitje wordt gezet.

“Servers staan nu stationair te draaien, terwijl dat helemaal niet hoeft,” zegt Marjolein Bot van de Amsterdam Economic Board. De klanten van datacenters schrikken volgens haar terug voor zo’n eco-stand uit vrees dat het dataverkeer vertraagt. Nu de datacenters samenwerken met de bedrijven die veel dataverkeer meebrengen, zoals Booking.com en KPN, kunnen ze wél doorpakken.

Door snel veel energie te besparen hopen de datacenters en hun klanten zichzelf ruimte te verschaffen voor nieuwe, ‘toekomstbestendige en duurzame groei’. Maar de bouwstop heeft daar verder niets mee te maken, zegt Bot. “We waren hier al mee bezig toen die werd afgekondigd.”

Bot benadrukt dat de groei van de datacenters gelijk opgaat met de groeiende afhankelijkheid van dataverkeer in de economie. “Het is eigenlijk een maatschappelijk fenomeen. Wij willen met zijn allen blijven Netflixen, online kleding kopen en reizen boeken.”

Weinig ruimte

In de zomer besloot wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) voorlopig geen nieuwe datacenters toe te staan vanwege de schaarse ruimte in de stad en op het elektriciteitsnet. Het ontbrak de gemeente aan instrumenten om te bepalen waar datacenters zich mogen vestigen. In Haarlemmermeer was de stroomcapaciteit simpelweg op.

In nieuw beleid wil de wethouder meteen regelen dat datacenters voortaan draaien op groene stroom. Bovendien moeten ze hun restwarmte gratis ter beschikking stellen voor de verwarming van woningen.

De verwachting was vorig jaar dat de bouwstop tot eind 2019 zou duren. Het nieuwe beleid wordt nu in het voorjaar verwacht.