Amsterdamse daklozen zoeken de warmte op

Volgens een woordvoerder van de GGD is het vol en worden daarom extra bedden beschikbaar gesteld in bestaande opvanglocaties.



Ook in Rotterdam zochten daklozen een warm onderkomen. De gemeente heeft via drie verschillende instellingen 87 extra bedden beschikbaar gesteld.



Dwingen

De steden houden nauwlettend in de gaten of iedereen gebruik maakt van de winteropvang.



"We willen niet dat mensen met deze kou buiten slapen, dus we trekken erop uit om te kijken of er toch niet ergens nog iemand zit," zegt de Amsterdamse GGD-zegsman.



Tot nu toe hoefde in de hoofdstad nog niemand gedwongen naar binnen. In Rotterdam zijn medewerkers van de gemeente de straat op gegaan om daklozen van straat te halen.



Doorlopende opvang

Als de temperatuur onder het vriespunt zakt, voeren Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag de zogenoemde winterkouderegeling in. Dat betekent dat er extra bedden beschikbaar zijn voor daklozen.



Amsterdam heeft als enige van de vier een doorlopende winteropvang die, ongeacht het weer, van eind november tot april doorloopt. De gemeente regelt dit samen met HVO-Querido en het Leger des Heils.



Gemiddeld brengen hier tijdens normale weersomstandigheden zo'n 220 mensen de nacht door, weet de woordvoerder.



