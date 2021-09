Amsterdamse criminelen overwogen broertjes van rivalen te liquideren

Politie bij de plek waar Samir Erraghib in 2016 werd geliquideerd. Beeld Koen Laureij

Dat bleek donderdag tijdens een inleidende zitting tegen Noureddine H. en Khalid B. Beide mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Djordy Latumahina. De bekende Amsterdamse DJ werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in een parkeergarage. Zijn vriendin raakte ernstig gewond, hun tweejarige dochtertje bleef ongedeerd. Volgens justitie hebben de verdachten zich in hun doelwit vergist. De bedoeling was een crimineel uit de weg te ruimen.

Daarnaast worden beide mannen verdacht van betrokkenheid bij een moordplan om crimineel Naoufal F. te liquideren in Berlijn.

Ontsleutelde berichten

In beide zaken zijn al veroordelingen geweest. De zaak Djordy Latumahina loopt al in hoger beroep en voor het moordplan in Berlijn werden vorige week straffen tot zeven jaar uitgesproken. De reden dat Noureddine H. en Khalid B. nu pas in de verdachtenbank zitten, ligt in het feit dat beiden een tijdlang onvindbaar waren voor justitie. Ze werden allebei het afgelopen voorjaar aangehouden in het buitenland. Het Openbaar Ministerie ziet Noureddine H. als een van de leiders van de criminele organisatie die moorden bestelde. Khalid B. zou zich, volgens het OM, bezig hebben gehouden met de uitvoering.

Bewijs voor deze bewering ziet het OM in een grote reeks ontsleutelde berichten die afkomstig zijn van in beslag genomen PGP-servers.

Uit die bericht blijkt, volgens het OM, dat de groep hard wilde terugslaan nadat in april 2016 Samir Erraghib was geliquideerd. Daartoe willen ze de broertjes pakken van een van de gearresteerde schutters. ‘Mourad mag kiezen Yusuf of Samy’, zou Khalid B. destijds gestuurd hebben.

Djordy Latumahina

Nouredinne H., die onder meer verdacht wordt van voorbereiding van de liquidatie waarbij Djordy Latumahina om het leven kwam, verscheen donderdag niet in de rechtbank. Volgens zijn advocaat om ‘privacyredenen’. Wel vroeg hij, bij monde van zijn raadsman, om een schorsing van zijn voorlopige hechtenis, onder andere om meer tijd met zijn kinderen te kunnen doorbrengen.

Khalid B. was er wel. Hij wordt verdacht van voorbereidingshandelingen van een liquidatie en lidmaatschap van de criminele organisatie. Zijn advocaat Simeon Burmeister vroeg of de zaak van zijn cliënt los van die van Nouredinne H. behandeld kon worden. “Hij vindt het belastend om mee te moeten doen met zware jongens. Hij vind het moeilijk om naast een medeverdachte te zitten die van veel ergere feiten verdacht wordt.” Ook Khalid B. vroeg om vrijlating.

Mede gezien de ernst van de verdenkingen besloot de rechtbank dat beide mannen in voorlopige hechtenis moeten blijven. Wel worden hun zaken los van elkaar behandeld.