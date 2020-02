Amsterdamse crimineel Youssef ben H. gezocht voor ripdeal met moord

Het Stadhuisplein in Almere kort na de schietpartij. Beeld ANP

Dat meldt een betrouwbare bron. Politie en justitie weerspreken het niet, maar willen verder geen mededelingen doen.

Ben H.’s medeverdachte Younes el M. (20) is op 11 februari al gearresteerd tijdens een van de invallen in huizen in Amsterdam en omgeving.

Vechtsporter Ray Tensaini en zijn halfbroer, eigenaar van een Surinaamse toko en groothandel in Almere, wilden waarschijnlijk cocaïne verkopen aan de Amsterdammers van Marokkaanse origine. In een woning aan het Stadhuisplein in Almere werd Tensaini doodgeschoten. Zijn halfbroer raakte gewond. Hij werd aangehouden met een relatief kleine hoeveelheid cocaïne maar snel daarna weer vrijgelaten.

Eerder veroordeeld

In november 2018 werd de nu voortvluchtige Youssef ben H. al veroordeeld voor het voorbereiden van een roofmoord op een bekende Almeerse drugshandelaar. Onder zijn auto was een peilbaken geplakt.

In afgeluisterde gesprekken sprak Ben H. over ‘liquidaties doen’, ‘kieren’ en ‘ratelen’ (schieten met een automatisch wapen). Het doelwit moest door het achterhoofd worden geschoten, zei hij tegen een medeverdachte. ‘Want als je voor doet ga je niet meer kunnen slapen. Dan zie je die gezicht voor je.’

De rechtbank oordeelde niettemin dat niet ‘buiten redelijke twijfel’ vaststond dat de op de A2 aangehouden verdachten onderweg waren voor een diefstal en liquidatie. Justitie had daarvoor acht jaar geëist.

Wel kreeg Ben H. drie jaar cel voor het aanvalsgeweer en twee magazijnen met munitie op de zolderbox bij zijn Amsterdamse woning en een poging tot een woningoverval in 2016. In de gevangenis gedroeg hij zich volgens een ingewijde gewelddadig.

Woning gesloten

De woning waar Tensaini werd doodgeschoten is voor een halfjaar gesloten omdat er spullen lagen die voor het bereiden van drugs worden gebruikt. De bewoner zit vast.