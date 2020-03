Amsterdamse crimineel verdacht van moordplan op Van den Heuvel

John van den Heuvel. Beeld ANP

Volgens de tip moest de aanslag op de verslaggever van De Telegraaf voor de jaarwisseling plaatsvinden. Op 4 december viel de politie de woning van Yassine A. binnen, waar inderdaad een raketwerper lag en een granaat die een pantser kan doorboren. In een pand in Lijnden dat A. gebruikte, lagen kogels en 266 gram cocaïne.

Journalist Van den Heuvel, die al sinds december 2017 in de zwaarst denkbare beveiliging leeft omdat de groep rond Ridouan Taghi hem zou willen laten liquideren, is meteen na de arrestatie van A. en de vondst van de raketwerper geïnformeerd door het Openbaar Ministerie.

“Je schrikt je toch weer te pletter,” zegt hij. “Dit gaat weer buitengewoon ver en bevestigt dat ik niet voor niets al jaren die beveiliging heb. Ik ben blij dat de overheid adequaat heeft gereageerd.”

De arrestatie was kort voordat Ridouan Taghi medio december in Dubai zou worden gearresteerd en naar Nederland werd overgevlogen. Enkele weken geleden werd ook diens vermoede rechterhand Saïd Razzouki na een vlucht van jaren gepakt in Colombia. Hij moet nog worden overgeleverd.

Afbouwen

De arrestaties zijn nog geen reden de beveiliging van Van den Heuvel en officieren van justitie, rechters en advocaten af te bouwen. Van den Heuvel: “Iedereen is er wel van doordrongen dat het zaak is nog voorzichtig te blijven totdat duidelijk is of de arrestaties de dreiging ook echt verminderen.”

Yassine A. uit Amsterdam-West kreeg in 2013 van het gerechtshof 9 jaar cel voor een bankoverval en het schieten op een agent in mei 2011 in Driebergen, samen met zijn eveneens beruchte leeftijdgenoot Karim el M.

De twee probeerden de Rabobank van zakken geld te beroven toen een waardetransport van Brink’s was gearriveerd om die op te halen. Dat mislukte doordat de kluis nog niet openging.

Een agent in burger die toevallig passeerde, probeerde het duo dat op een scooter vluchtte te stoppen. Hij ramde de scooter, waarna allebei de overvallers hun vuurwapens op hem richtten. Eén van beiden schoot, maar de agent was net op tijd weggedoken. De kogel schoot door het dak van zijn woning en belandde uiteindelijk in een huis, waar de bewoonster aan het schoonmaken is. Ook zij had het geluk niet te worden getroffen.

Een toegesnelde agent in uniform zette de achtervolging op de overvallers in op een fiets die hij van een voorbijgangster had gevorderd. Hij schoot uiteindelijk een band lek van de auto waarin ze vluchtten, maar ze ontkwamen.

Uiteindelijk konden ze alsnog worden gepakt en veroordeeld, onder meer doordat hun dna bij de plaats van de overval was gevonden.

Advocaat Menno van Gaalen van A. wil vooralsnog alleen kwijt dat ‘uit niets is gebleken dat A. betrokken zou zijn bij de voorbereiding van een aanslag op John van den Heuvel’ en dat hij daar ook iet voor is aangeklaagd. “Dat zal allemaal blijken op de zitting.”