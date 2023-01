Amsterdamse crimineel ‘Rooie Ron’ (60), bekend van de IRT-affaire, overleden

Foto ter illustratie. Mink Kok (midden, met helm) tijdens een rechtszaak in 2000. Beeld ANP

De Jong haalde begin jaren negentig grote partijen wiet Nederland binnen en was een intimus van de kopstukken uit ‘de Hollandse netwerken’, zoals de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis, Mink Kok en Jan Femer.

Politie en justitie lieten de wiet- en andere transporten door om zo door te dringen tot de top van de criminele organisatie.

Deze kwestie werd bekend onder de naam IRT-affaire. Die veroorzaakte in 1993 veel ophef omdat criminelen de verdiende miljoenen konden houden. De parlementaire enquête naar de omstreden opsporingsmethoden, onder leiding van PvdA-politicus Maarten van Traa, leverde in 1996 een vernietigend oordeel op en leidde tot aangescherpte wetgeving.

Net als zijn criminele partners werd De Jong steenrijk. Hij leidde een wild leven vol klatergoud, maar werd getroffen door velerlei gezondheidsproblemen. In 2007 werd beslag gelegd op zijn villa aan de Baambrugse Zuwe 141 A in Vinkeveen, met uitzicht over de plassen. Hij had die kapitale villa in 1995 gekocht door de aankoop van toonderaandelen van een Zwitserse vennootschap.

De Jong raakte vervolgens verwikkeld in juridische procedures over het witwassen van het geld dat hij met de drugshandel had verdiend. In 2017 vertelde De Jong aan Het Parool dat hij de afloop van het proces met vertrouwen tegemoet zag omdat de aanklagers dondersgoed wisten dat hij al die jaren onder de vleugels van justitie had geopereerd.

Niet híj zou in de verdachtenbank moeten zitten, maar de grote jongens binnen het Openbaar Ministerie. Hij kon de rechters uitleggen dat hij ooit een ‘onschendbare status’ toegekend had gekregen van een Haarlemse officier van justitie.

Uiteindelijk werd hij vrijgesproken. Maar in 2018 ging het OM tegen de vrijspraak in cassatie en twee jaar later verwees de Hoge Raad de zaak weer terug naar het gerechtshof. Voor zover bekend lag de zaak daar nu nog.

