Amsterdamse crimineel Omar Lkhorf uitgeleverd en vastgezet

Hij was op 30 juni aangehouden in België. Hij is de broer van de eind 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt geliquideerde Youssef Lkhorf. In de Amsterdamse onderwereld leefde al langer de overtuiging dat hij als tussenpersoon moordopdrachten had gegeven.



Gegevens uit een in Canada in beslag genomen computerserver leveren daarvoor volgens het Openbaar Ministerie bewijs.



Het gaat om de computerserver van het Nederlandse bedrijf Ennetcom, die door veel Amsterdamse criminelen werd gebruikt voor hun versleutelde communicatie. Ze waanden zich daarmee onbespied. Onterecht: de nu leesbaar gemaakte berichten op de server bieden de opsporingsdiensten een schat aan informatie.



Soldaat

Omar Lkhorf zou via versleutelde telefoons contact hebben onderhouden met de uitvoerders van de liquidiatie van de in Amsterdam actieve crimineel Yakhlaf: volgens justitie Hicham M. en Mohamed H.



Vermoed schutter M., door zijn opdrachtgever met 'soldaat' aangeduid, liet in mails weten dat hij 'erg blij was' dat Yakhlaf dood was. Ze hadden veel kogels afgevuurd: 'We hebben leip op ze gebosst.' Als Hicham M. volgens justitie schrijft dat 'ze heel wat waard waren en dat er veel op hun hoofden stond', vraagt de opdrachtgever: 'Oké, wat moet ik je betalen?' Hij belooft dat hij het 'goed gaat doen'.



Vergissing

De vermoede schutter vraagt later '70' voor de liquidatie: 70.000 euro. De opdrachtgever vindt 'tussen de 40 en de 50' normaal 'voor hitters'. Omar Lkhorf wordt gerekend tot de groep rond Houssine A. en Benaouf A., die een hoofdrol speelt in de onderwereldvete waarin sinds 2012 meer dan twintig Amsterdamse criminelen zijn geliquideerd.



Zelf was Lkhorf waarschijnlijk het doelwit van de schutters die op 13 juli 2014 bij vergissing huisvader Stefan Regalo Eggermont doodschoten.



Lkhorf ontkent met liquidaties van doen te hebben. Hij beroept zich volgens zijn advocaat niet op zijn zwijgrecht, maar 'vecht zijn aanklacht gemotiveerd aan'.