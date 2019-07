Amsterdamse crimineel doodgeschoten bij metrostation Kraaiennest

Op 27 augustus 2013 was ook al een moordaanslag op Balentien gepleegd, die hij ternauwernood overleefde. Twee salvo’s uit een automatisch wapen waren op hem afgevuurd op de Antwerpenbaan in Nieuw-Sloten, waar hij naar toe was gelokt en klemgereden. Hij raakte destijds slechts gewond.

Op 31 oktober 2012 maakte hij deel uit van een gezelschap, met onder anderen de inmiddels geliquideerde crimineel Gwenette Martha, dat op de Dam in Amsterdam werd gearresteerd omdat de mannen volgens de recherche Benaouf A. wilden liquideren - een sleutelrolspeler in de onderwereldvete die al vele Amsterdamse criminelen het leven heeft gekost.

Nieuwe aanslag gevreesd

In april 2015 zocht Balentien contact met Het Parool omdat hij vreesde dat rivalen een nieuwe aanslag op hem hadden willen plegen in Bos en Lommer, waar zijn vriendin en kind woonden.

Hij weersprak de verdenkingen dat hij andere criminelen wilde (laten) liquideren en wilde ook niet zeggen wie hem in 2013 had(den) willen laten vermoorden. Het Openbaar Ministerie liet hem gijzelen om hem te dwingen die informatie wel te geven, maar dat was tevergeefs.

Onlangs werd hij vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Surinaamse crimineel Johannes Kastiel in 2008 in een lift in de flat Gooioord in Zuidoost. Justitie kon niet bewijzen dat hij die ‘Kleine Detcho’ was die Kastiel had willen beroven van 35.000 euro.