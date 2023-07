Amsterdamse crimineel Donald Groen niet langer verdacht van rol in liquidatie Endstra

Technische recherche verricht sporenonderzoek bij het kantoor van vastgoedhandelaar Willem Endstra. Beeld ANP

Groen werd op 1 oktober 2018 in een villa in de Spaanse kustplaats Alicante gearresteerd omdat hij volgens justitie ‘als moordmakelaar’ de uitvoerders van de liquidatie van Endstra aanstuurde. Endstra werd doodgeschoten na het verlaten van zijn kantoor aan de Apollolaan, een zakenpartner werd in zijn been geraakt.

Groen werd na zijn overlevering aan Nederland na vier weken alweer vrijgelaten omdat de rechtbank onvoldoende aanwijzingen zag voor zijn betrokkenheid, maar de strafzaak sleepte zich tot deze maand voort. Pas nu heeft justitie de zaak geseponeerd, nadat het gerechtshof drie medeverdachten van het uitvoeren van de onderwereldmoord begin juni voor de tweede keer had vrijgesproken. De vermoedelijke schutter, de Rus Namik Abbasov, overleed in 2012 in zijn cel aan een hersenbloeding.

Opgelucht

Groen laat via zijn advocaat Leon van Kleef weten ‘opgelucht te zijn nu het eindelijk ophoudt’. “Hij heeft jarenlang moeten toezien hoe het Openbaar Ministerie consequent bleef proberen een zaak in elkaar te timmeren op basis van sfeerverbalen,” zegt Van Kleef. “Meer dan stemmingmakerij is het nooit geweest, maar de bizarre zaak bleef maar boven zijn hoofd hangen. In de zaak tegen Willem Holleeder hebben de rechters hem zelfs schuldig verklaard zonder hem ook maar te horen en de kans te geven zich te verweren.”

Willem Holleeder kreeg zowel van de rechtbank als het gerechtshof levenslang voor het geven van opdrachten voor liquidaties, waaronder die van Endstra. Groen werd in Holleeders arrest op 24 juni 2022 expliciet genoemd als de man die schutter Abbasov kort voor zijn dood had genoemd als zijn directe opdrachtgever. Het hof stelde ook dat de persoon die een bestelbus had geregeld die bij de moord werd gebruikt, ‘heeft verteld dat hij dat deed in opdracht van onder anderen Groen’.

Besmet

Kort voordat Groen in 2018 werd gearresteerd in Spanje, hadden de officieren van justitie in de zaak tegen Holleeder op een openbare zitting al uiteengezet hoe Holleeder en zijn veronderstelde criminele compagnons Dino Soerel (ook tot levenslang veroordeeld) en Stanley Hillis (in 2011 geliquideerd in Amsterdam-Oost) via onder anderen Groen twee ‘moordcommando’s’ had aangestuurd.

“Donald Groen is door deze alsmaar slepende zaak en de publicaties daarover privé en zakelijk feitelijk mort civil (burgerlijk doodverklaard). Hij was besmet verklaard en de banken wilden hem niet meer hebben. Hij heeft de grootste moeite moeten doen om zijn rekeningen te behouden en heeft zakelijk schade geleden. Hopelijk komt dar nu eindelijk een eind aan.”

