Amsterdamse crimineel al in november gearresteerd voor plan moord of ontvoering Amalia. ‘Krankzinnig’

Amsterdammer Mohamad E. (40) blijkt al eind 2022 te zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van de moord op of het ontvoeren van kroonprinses Amalia. Hij noemt de beschuldigingen ‘krankzinnig en gestoord’. De wetenschap dat zij onder zware beveiliging leeft, ‘vreet aan hem’.

Dat Amalia vanwege de dreiging zwaar wordt beveiligd en niet in haar studentenhuis in Amsterdam kan wonen, werd wereldnieuws.

De opsporingsdiensten linken ‘Mo’ E. aan een account waarmee op 26 februari 2021 enkele versleutelde berichten zijn verstuurd die binnen de staat leidden tot de hoogste alarmfase. Die berichten gingen niet alleen over (automatische) vuurwapens, explosieven en drugs, maar óók over pogingen informatie te krijgen over Amalia en over drie bekende misdaadjournalisten.

‘Die vrouw die viool les geeft aan die Amalia geeft info aan me mensen bro’, luidde een bericht dat in de ochtend van 26 februari 2021 werd verstuurd, en dat de politie kon lezen nadat de computerservers van berichtenversleutelingsdienst Sky ECC vanaf 15 februari 2021 waren gehackt en in maart waren neergehaald. Acht seconden later stuurde de gebruiker van hetzelfde account: ‘Ja ik ga die gok wagen bro’.

De recherche noteerde over de berichten: ‘Het vermoeden is dat de gebruiker van het account informatie zou verkrijgen van de vioollerares van vermoedelijk prinses Amalia, ogenschijnlijk met als doel een ernstig geweldsmisdrijf te plegen aangezien hij enkele seconden later zegt dat hij ‘die gok’ gaat wagen. Dit impliceert dat er een risico is aan hetgeen hij wilde uitvoeren. Het is een feit van algemene bekendheid dat leden van het Koningshuis worden beveiligd en dat het benaderen van hen zeer complex is’.

De berichten kregen extra gewicht doordat vanuit hetzelfde account volgens de recherche in januari 2021 het bericht is verstuurd: ‘Kijk als je die Bsn nummer kan achterhalen van Nick van Wely, John heuvel en die Peter r bro adres hebben we al moet Bsn nummer hebben die liggen op straat. Door die Corona vaccinatie ik geef je 5k (5000 euro, red.) per Bsn nummer bro het paspoort nummer je Sofie nummer van ze’.

Ridouan Taghi

De gebruiker van het account, met gebruikersnaam ‘Le fou, last man standing’ wil volgens de recherche dus ‘tegen (forse) betaling informatie verkrijgen die zou zien op de bekende misdaadjournalisten Mick van Wely, John van den Heuvel en de later vermoorde Peter R. de Vries’. De genoemde Telegraafjournalisten worden al geruime tijd beveiligd, Peter R. de Vries is op 6 juli 2021 doodgeschoten.

Bovendien linkt de recherche Mohamad E. aan de veronderstelde criminele organisatie van Ridouan Taghi – die door de opsporingsdiensten wordt beschouwd als opdrachtgever voor de moord op Peter R. de Vries en die wordt gezien als aanjager van wraakacties jegens de misdaadjournalisten van De Telegraaf.

De link met Taghi baseert de recherche vooral op een oude foto waarop Mohamad E. poseert samen met de bekende Amsterdamse crimineel Greg R., die een soort erelid was van motorbende Caloh Wagoh. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet de harde kern van Caloh Wagoh als moordcommando dat liquidaties uitvoerde voor onder anderen Taghi. In het grote liquidatieproces Eris tegen leden van Caloh Wagoh en hun criminele entourage was levenslang geëist tegen Greg R., maar de rechtbank legde hem zes jaar en negen maanden op. Het hoger beroep loopt.

In een telefoon van E. die in 2019 in beslag was genomen, stonden contacten die justitie tot de vermoede criminele organisatie van Taghi rekent. In een anonieme tip uit juli 2019 over dreiging van een aanslag op E.’s leven stond dat ‘Mo behoort tot de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi’. Die ‘Mo’ is volgens de tip een Marokkaanse of Egyptische man’. Mohamad ‘Mo’ E. heeft behalve de Nederlandse ook de Egyptische nationaliteit.

Arrestatie

Daags nadat het rechercheteam op 16 september 2022 het berichtenverkeer verstrekt heeft gekregen, meldt De Telegraaf dat de beveiliging van Amalia ‘aanzienlijk is opgeschroefd’ omdat de politie en het OM signalen hebben ‘dat kopstukken van de Mocro-Maffia’ het hebben voorzien op de kroonprinses.

Mohamad E. wordt volop geobserveerd en afgeluisterd. Als hij op 29 september 2022 met zijn zoon en een vriend per auto naar Spanje reist, vragen de Nederlandse autoriteiten de Spaanse collega’s het gezelschap daar te observeren en af te luisteren. Dat doen de Spanjaarden volgens de advocaat van E. met een stevig team, waarschijnlijk vooral ook vanwege de verdenkingen over het moordplan of ontvoeringsplan voor de troonopvolgster. Mohamad E. spreekt in een afgeluisterd gesprek over het kopen van een huis in Spanje. Op 15 oktober reizen zijn zoon en hij per vliegtuig terug naar Nederland.

In de vroege ochtend van 15 november 2022 houdt een arrestatieteam E. aan in het huis van een vriendin. Hij wordt overgebracht naar het cellencomplex in Amsterdam-Zuidoost, en uiteindelijk vastgezet op een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) van een huis van bewaring, met het op één na strengste regime van Nederland.

Geen bewijs

In de dagen na E.’s arrestatie laten de officieren van justitie de aanklacht vallen over het beramen van een moordaanslag op of ontvoering van de kroonprinses. Ze klagen hem alleen aan voor het handelen in (automatische) vuurwapens, explosieven en drugs; plus aanvankelijk voor betrokkenheid bij explosies in Amsterdam-Osdorp (februari 2021) en Nuland (september 2022). De aanklacht over de bomaanslag op een bedrijfspand in Osdorp trekt het OM later in, de ontploffing van de auto van een zus van een ex van E. in Nuland staat nog wel op de tenlastelegging.

Voor de verdenking dat Mohamad E. plannen beraamde voor ernstige misdrijven jegens de misdaadjournalisten of troonopvolgster Amalia wordt in het onderzoek geen bewijs gevonden, staat in zijn strafdossier. Toch wordt hij, tot zijn grote weerzin, steeds weer over de vermoedens verhoord.

In het dossier, met codenaam 26Hervas, zit ook een belangrijk proces-verbaal dat de beschuldiging ontkracht, en dat mogelijk verklaart waarom de aanklacht is ingetrokken over de voorbereidingen voor een aanslag op of ontvoering van de kroonprinses. Een rechercheur in dienst van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), die prinses Amalia zwaar beveiligt, vernam eind 2022 van de particulier secretaris van de koninklijke familie dat Amalia in 2021 en 2022 geen muziekles heeft gehad. De rechercheur rapporteert: ‘Vioolles heeft zij ruim 8 jaar geleden op het conservatorium in Den Haag gehad. De docente van wie zij toen les kreeg, is destijds (ook ruim 8 jaar geleden) overleden’.

Mohamad E. en zijn advocaat Yehudi Moszkowicz zijn verbolgen omdat het ontlastende stuk van de DKDB pas recent aan het dossier is toegevoegd, terwijl het al op 6 december 2022 is opgemaakt.

Dreiging mogelijk onterecht

‘Mo’ E. is sinds 2009 veroordeeld voor een verscheidenheid aan misdrijven, maar hij ontkent met klem dat hij de gebruiker was van het Sky ECC-account waarmee uitvoerig over wapens, explosieven en drugs is gecommuniceerd – ook middels het versturen van foto’s van wapens en explosieven – en dat hij de berichten verstuurde over de drie misdaadjournalisten en Amalia.

Dat het onderzoek naar hem mogelijk de reden is waarom kroonprinses Amalia al zeker sinds 2022 zwaar beveiligd door het leven moet, ‘vreet’ aan hem. Hij noemt de aantijgingen vanuit detentie ‘krankzinnig en gestoord’.

Tijdens rechtszittingen en in verhoren reageert hij zeer emotioneel op de beschuldigingen, die hem, in zijn woorden, ‘verpulveren’.

De twee gewraakte berichten over Amalia kunnen volgens E. en Moszkowicz ook over een heel andere Amalia gaan, die kennelijk vioolles had. Bovendien hangen ze in de lucht: voorafgaande en opvolgende berichten over die Amalia ontbreken. Tussen de berichten van begin 2021 en E.’s arrestatie is bovendien niets met Amalia gebeurd, memoreren hij en zijn raadsman.

“Waar het gaat om Amalia, zijn de berichten volstrekt contextloos. Wat we wél weten is dat het niet de kroonprinses was die recent vioolles had, want haar laatste vioolles was ruim acht jaar geleden en haar vioollerares was dus al net zo lang dood,” zegt Moszkowicz. “Dat gewraakte bericht kán dus niet over de kroonprinses gaan. Als er niet ook nog een andere verdenking is voor een zwaar misdrijf jegens haar, uit andere hoek, zit zij kennelijk ten onrechte in die zware beveiliging.”

De raadsman ‘roept het OM met klem op kenbaar te maken of er meer is dat de dreiging jegens de kroonprinses onderbouwt’. “Ik denk dat mijn cliënt en de prinses recht hebben op die duidelijkheid.”

Beveiliging blijft

Mohamad E. laat weten het ‘heel heftig’ te vinden dat Amalia een relatief normaal studentenleven onmogelijk wordt gemaakt vanwege de vermoedens over dreiging op haar leven waaraan hij is gelinkt. Hij heeft zelf vijf kinderen, ook in Amalia’s leeftijd. ‘Dit is de hel op aarde’.

De link die politie en justitie leggen tussen hem en de veronderstelde criminele organisatie van Ridouan Taghi, noemt hij gezocht. De foto waarop hij met Greg R. poseert, is volgens hem tien jaar oud. Greg R. oogt op de foto inderdaad een stuk jonger dan nu.

Raadsman Moszkowicz zegt zich het hoofd te breken over de redenen waarom het OM wél afziet van een aanklacht tegen zijn cliënt over het vermoede plan Amalia wat ernstigs aan te doen, maar in verhoren toch steeds op de verdenking terug is blijven komen en haar beveiliging niet afschaalt.

“Ik kan eigenlijk maar twee redenen bedenken, nu de verdenking op basis van het dossier waarover wij beschikken als onzin moet worden betiteld,” zegt Moszkowicz. “Óf de overheid is te bang de kroonprinses te laten varen uit vrees dat haar alsnog iets gebeurt, óf men laat dit verhaal boven de markt hangen om maximale bevoegdheden te kunnen blijven inzetten en zelfs er bij te krijgen, onder het mom dat die maximale middelen nodig zijn om de kroonprinses te kunnen beschermen.”

‘Cliënt én kroonprinses slachtoffer’

Dat het OM zijn cliënt van sensatiezucht beticht (zie kader), is tegen het zere been van Moszkowicz. “Door het recent gevoegde DKDB-proces verbaal weten we pas sinds kort dat mijn cliënt en de kroonprinses waarschijnlijk slachtoffer zijn van een fout van het OM. Zij hebben daar allebei zeer zware consequenties door ondervonden. Door het OM is de vermeende dreiging bovendien breed in de (wereld)pers naar buiten gebracht. Dan is het OM, nu blijkt dat ze het bij het verkeerde eind heeft gehad, gehouden tot uitleg.”

OM: ‘Verbaasd dat verdachte aandacht vraagt’ Het Openbaar Ministerie laat weten ‘niet te kunnen aangeven of de verdenkingen tegen Mohamad E. (mede) de aanleiding waren voor de zware beveiliging van kroonprinses Amalia’ omdat het ‘over de beveiliging van wie dan ook helemaal niets kan zeggen’. “Het verbaast ons dat de verdachte aandacht vraagt voor een verdenking waarvoor hij niet in voorlopige hechtenis zit en waarvoor hij bovendien niet terecht staat. Het OM kan alleen maar raden naar de beweegreden voor deze kennelijke sensatiezucht,” schrijft het Landelijk Parket van het OM in een reactie. “De aanvankelijke verdenking is in 2022 afgeleid uit ontsleutelde chats van Sky ECC, een inmiddels ontmantelde aanbieder van cryptofoons voor de onderwereld. Het strafrechtelijk onderzoek heeft geen bevestiging of ondersteuning van deze verdenking opgeleverd.” “De verdachte zit sinds zijn aanhouding in november 2022 in voorlopige hechtenis en zal terecht staan voor de handel in soft- en harddrugs, handel in vuurwapens, witwassen, de aanslag met explosieven op een auto in Nuland en het bezit van vals geld.”

Beeld Frank Ruiter / RVD

