Amsterdamse corps weer de fout in: ‘Vrouwen niks meer dan hoeren’

Het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) heeft interne straffen uitgedeeld na incidenten met grensoverschrijdend gedrag. Beeld anp

Het 34ste lustrum van ASC en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (AVSV) had een feest moeten worden, maar werd een schokkende avond waar veel leden maandag nog niet van waren bijgekomen.

‘Vrouwen zijn niks en niks meer dan een hoer’ en ‘Vrouwen zijn sperma-emmers’ zijn twee van de vele grensoverschrijdende uitspraken die tijdens de speeches van het zogeheten herendiner, onderdeel van het lustrum, werden gedaan. Ook werd aangekondigd ‘de nekken van vrouwen te zullen breken om hun lul erin te steken’.

Honderden leden hebben geschokt gereageerd op de seksueel intimiderende, vrouwonvriendelijke en respectloze speeches. ‘Woorden kunnen niet beschrijven wat het met ons, vrouwelijke leden, doet om op ons eigen heren- en damesdiner dusdanig respectloos beschreven te worden,’ schrijven ze in een brief.

Diverse vrouwen hebben aangegeven zich onveilig te voelen en hebben ervan afgezien aanwezig te zijn op de lustrumafsluiting. ‘Wij horen mannen denken: ‘het is maar een grap’. Volgens ons is de grap voorbij. Een jaar lang cultuurverandering etaleren en vervolgens dit soort termen zelf uitkramen en het wordt nog toegejuicht ook? Neemt de senaat nou zijn eigen ‘cultuurverandering’ niet serieus?’ staat in de mail die honderden leden hebben onderschreven.

Beurzen ingetrokken

Met die cultuurverandering wordt verwezen naar de maatregelen die vorig jaar zijn genomen na verschillende incidenten met grensoverschrijdend gedrag. De Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam hebben naar aanleiding daarvan vorig jaar zelfs besloten alle aan het corps toegekende bestuursbeurzen – met een waarde van 15.000 euro – in te trekken voor ten minste dit collegejaar. Het corps mag dit collegejaar ook geen leden werven of de vereniging promoten.

De onderwijsinstellingen namen de maatregelen naar aanleiding van mishandelingen en vernederingen tijdens minimaal zes dispuutsontgroeningen vorig jaar. De ontgroeningen zijn afgelopen jaar onder de huidige opzet voorgoed afgeschaft. “Het is nu aan ons, het ASC/AVSV en alle leden, om de cultuurverandering te bewerkstelligen,” zei voorzitter Heleen Vos vorig jaar.

Niet meer welkom

Vos zei maandagavond geschokt te zijn door de gebeurtenissen. “De gebeurtenissen laten zien dat we er nog lang niet zijn, maar een cultuuromslag zoals wij die hebben aangekondigd, is niet in één dag voltooid. Het is een proces.”

Vos laat ook weten dat de uitingen niet zonder consequenties zijn. “We doen onderzoek naar wie er precies wat heeft gezegd en vier sprekers waarvan het al zeker is dat zij zich op ontoelaatbare wijze hebben geuit, zijn op de afsluiting niet welkom.

Of deze incidenten ervoor zorgen dat de vereniging komend jaar wéér een beursloosjaar tegemoet gaat, weet Vos nog niet. “Dat is niet aan ons om te beslissen, dus daar wil ik ook niet op speculeren. Wij onderhouden ook contact met de Amsterdamse universiteiten en Hogescholen over de gebeurtenissen van zondag en over de consequenties en vervolgstappen.”