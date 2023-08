Amsterdamse coffeeshophouders en wiettelers snakken naar proef met legale wietteelt: ‘De consument wordt de grote winnaar’

Best Friends in Oost is een van de Amsterdamse coffeeshops die zal deelnemen aan de proef. Beeld Dingena Mol

Het einde van de drooglegging. Daarmee is de legalisering van wiet in de ogen van coffeeshophouder en aanstaand teler Paul Wilhelm te vergelijken. “Tot de drooglegging moest Johnny Walker rennen voor zijn leven, daarna was hij ineens een gerespecteerd zakenman. Zo voelt het voor ons ook.”

Begonnen in 1985 is Wilhelm inmiddels de eigenaar van drie bekende coffeeshops in het centrum van Amsterdam, waaronder Tweede Kamer (Heisteeg) en De Dampkring (Handboogstraat). Hij is bovendien mede-eigenaar en adviseur van Hollandse Hoogtes, een van de tien professionele én legale wietkwekerijen van Nederland, 1,3 hectare groot, in het Gelderse Bemmel.

Normale bedrijfstak

In het eerste kwartaal van 2024 moeten de eerste drie geselecteerde wiettelers gaan leveren aan coffeeshops in Tilburg en Breda. Vanaf het tweede kwartaal zal de proef worden uitgebreid, zodat tien grote telers uiteindelijk negentig coffeeshops in elf gemeenten gaan bevoorraden. Als het kabinet akkoord gaat, zullen tien coffeeshops in Amsterdam-Oost meedoen aan het ­experiment.

Wilhelms zaken vallen vanwege hun ligging buiten de proef, maar zijn enthousiasme is er niet minder om. “We krijgen onze erfenis terug. Nederland was wereldwijd de kraamkamer van de gedoogde softdrugs. We hadden op de werelderfgoedlijst moeten staan. Inmiddels zijn we links en rechts ingehaald door vooral Canada en de Verenigde Staten,” zegt hij. “Nu zetten we eindelijk onze stap naar de legale teelt en verkoop van schone wiet van superieure kwaliteit, geteeld onder perfecte klimatologische omstandigheden en zonder al die stress door die surrealistische situatie aan de achterdeur, waar we eigenlijk niet mochten inkopen.”

“Net zoals handelaren in levensmiddelen of fietsonderdelen worden wij voor de buitenwereld eindelijk óók een normale bedrijfstak,” zegt Ewout van der Weijden. Hij is algemeen directeur van Best Friends, waarvan een van de drie Amsterdamse coffeeshops meedoet aan wat formeel ‘het experiment gesloten cannabisketen’ heet. Het gaat om de zaak op de hoek van de Molukkenstraat en de Niasstraat in de Indische Buurt.

Hele weekvoorraad

“De consument wordt de grote winnaar. Nu is het heel moeilijk een groot assortiment aan te houden omdat je bij de kleine, illegale telers steeds moet zoeken naar kwaliteit en de juiste smaak en geur,” zegt Van der Weijden. “Dus bied je met het oog op de continuïteit en de prijs-kwaliteitverhouding een beperkt aanbod. Straks gaan we naar een stabiele aanvoer en kunnen we misschien wel tien, twintig keer zo veel soorten aanbieden. Dan hoeven we, bij wijze van spreken, geen bordeauxtje meer mee te geven aan iemand die kwam voor een chablis uit 2003.”

De logistiek wordt minder complex. Nu mag er in een coffeeshop maximaal 500 gram wiet en hasj aanwezig zijn. Dus moet steeds nieuwe aanvoer komen vanuit de stashes (coffeeshophouders spreken liever van magazijnen). Straks mag elke shop de hele weekvoorraad in de winkel hebben – ook al is dat 10 kilo.

Van der Weijden: “Onze koeriers kunnen aangehouden worden, ongelukken krijgen, bestolen worden. Je magazijn kan leeggeroofd worden. Als het legaal is, wordt alles veel beter te beheersen, zonder angst voor de politie. Het is sowieso héél rustgevend dat we eindelijk af zijn van het stigma dat we gevaarlijk en crimineel zijn en overlast veroorzaken. Dat heeft zo veel pijn gedaan.”

Geen hasj

Coffeeshophouders die tegen de wietproef zijn, vrezen saaie ‘staatswiet’ en ageren tegen het verbod op de verkoop van hasj, soms goed voor 20 tot 30 procent van de omzet.

“Vervelend dat we voorlopig geen Marokkaanse hasj meer kunnen verkopen, maar straks verkopen we misschien wel twee keer zoveel wiet,” zegt Wilhelm. “In het kweken daarvan zijn we echt heel goed. We gaan het als Asterix en Obelix met hun kleine Gallische dorpje opnemen tegen de cannabismultinationals uit de VS en Canada die ons zijn gaan overvleugelen. Wij beschikken over heel oude genetica waarmee we veel kunnen toevoegen aan de smaak en de geurbeleving. Lekker eigen soortjes maken.”

Dat worden ook lichtere wietsoorten, met een andere verhouding tussen de werkzame stoffen thc en cbd. Wilhelm: “Daar ben ik reuze-enthousiast over. Dat jonge nieuwe rokers niet meteen met dat zware spul hoeven te beginnen. Vergelijk het met alcohol: ze hoeven niet direct aan de tequila, maar kunnen eerst een wijntje of biertje nemen. Ik kan niet wachten met het verder ontwikkelen van dat alles.”

Over de auteur: Paul Vugts werkt sinds 1997 voor Het Parool, met name als misdaadverslaggever. Hij schrijft boeken en maakt met Corrie Gerritsma en Wouter Laumans elke twee weken de Parool Misdaadpodcast.