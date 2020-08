Amsterdamse Clubs: ‘Wij kunnen veiligere omgeving bieden dan illegale feesten’

De lege dansvloer van club Bitterzoet. Beeld ANP

Het is niet de eerste keer dat nachtclubs aan de bel trekken sinds ze te horen kregen dat ze dicht moesten wegens corona. Op 1 juni boden ze een manifest en protocol aan de Tweede Kamer aan, waarin werd omschreven hoe een heropening op een ‘veilige en verantwoorde manier’ kon plaatsvinden per 1 juli. Een maand later werd in Het Parool nog een keer de noodklok geluid, maar tot nu toe zonder resultaat. In de tussentijd nam het aantal illegale feestjes toe en sloot nachtclub De School als eerste zijn deuren, vanwege financiële problemen.

Bij de twee recentste persconferenties van premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) werd over een heropening van nachtclubs nog met geen woord gerept, terwijl het de enige sector is die vanwege coronamaatregelen nog niet open mag. Ook is het volgende week al 1 september, tot wanneer de verplichte sluiting geldt. Een nieuw besluit laat echter op zich wachten en met het aantal oplopende besmettingen in Nederland, met Rotterdam en Amsterdam als brandhaarden voorop, lijkt goed nieuws voor de nachtclubs ver weg te zijn.

Een deel van de 25 Amsterdamse nachtclubs is sinds 1 juli wel weer open, na overleg met burgemeester Halsema, maar de clubs hebben zichzelf opnieuw moeten uitvinden met het organiseren van ‘zitfeestjes’, die volgens de ondernemers vaak niet winstgevend zijn. Dat die zitfeestjes niet altijd binnen de coronaregels verlopen, bleek uit een reportage van Het Parool. Telefoons werden bij de ingang van clubs afgeplakt en als het licht aanging, moesten aanwezigen gauw de dansvloer verlaten en gaan zitten om handhavers om de tuin te leiden.

Clubs als Disco Dolly, Nyx en ‘De Soos’ sloten afgelopen week al vrijwillig de deuren. Zij zagen het niet meer zitten om open te blijven met de huidige maatregelen, zonder dat er uitzicht is op verbetering. Lofi, de Supperclub Cruise en café Reality werden op last van de Veiligheidsregio gesloten, nadat handhavers in burger overtredingen constateerden. Ook zinspeelde de burgemeester vorige week nog op het instellen van een vervroegde sluiting van 12 uur ’s nachts voor horeca in de stad wanneer het aantal besmettingen blijft oplopen.

‘Overleven’

Volgens het OAC is het ‘overleven’ voor de Amsterdamse nachtsector, ‘maar wordt dat met de huidige handhaving onmogelijk gemaakt. ‘Deze handhaving lijkt zich vooral op de horeca te focussen. Er is steeds minder draagvlak in de samenleving om zich aan de regels te houden. De doelgroep (gemiddelde leeftijd 24 jaar) heeft grote moeite met de naleving van de regels,’ schrijft het OAC.

De huidige maatregelen zijn volgens Pieter de Kroon, voorzitter van AOC, niet toereikend om clubs overeind te houden. “De huren en vaste kosten zijn voor deze sector erg hoog. Het AOC doet een dringend beroep op verdergaande steunmaatregelen. Uiteraard zijn de clubs liever niet afhankelijk van steun van de overheid en geven de voorkeur aan een verantwoorde manier van exploitatie om de jeugd een veilig alternatief te bieden.”

Het AOC is bang dat jongeren elkaar massaal blijven ontmoeten in de privésfeer en op illegale feesten, waar geen enkele controle is. Ook worden jongeren extra hard getroffen, want zij zijn ‘medisch gezien minder vatbaar voor het virus’. Hierin kreeg het AOC maandag bijval van diverse leden van het OMT. “Voor jongeren is dit echt een verschrikkelijke situatie. Medisch gezien hebben ze nauwelijks last van het virus, maar sociaal worden zij verreweg het hardst getroffen,” aldus kinderarts Károly Illy en lid van het OMT.

‘De minder kwetsbaren, waaronder jongeren, moet meer ruimte worden gegeven om ze uit een sociaal isolement te halen en met hen de economie draaiende te houden. Nu het vaccin nog op zich laat wachten en de economie zeer zwaar wordt getroffen, er elke maand 35.000 werklozen bijkomen, moet deze discussie ook gevoerd worden,’ schrijft het AOC.

‘Veilige omgeving’

Om weer open te kunnen heeft de sector een protocol opgesteld. Daarin staat onder andere dat clubs goede ventilatie moeten hebben, strikte hygiënemaatregelen moeten nemen, een gezondheidscheck aan de deur moeten doen en verplichte registratie voor contactonderzoek. ‘Zaken die niet gewaarborgd kunnen worden tijdens de vele illegale feestjes die nu worden bezocht door jongeren.’

“Wij kunnen ervoor zorgen dat mensen in een veilige omgeving uitgaan en niet in de illegaliteit,” zegt De Kroon. Of er na 1 september veel clubs meteen zullen stoppen of faillissement zullen aanvragen als er geen versoepelingen komen, weet hij niet. “Als je vooruitzicht hebt dat het binnenkort weer gaat draaien, dan wil je het wel weer gaan proberen. Maar anders wordt het denk ik lastig. Er moet maatwerk komen om de clubs te helpen.”