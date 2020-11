Amsterdamse clubs vragen wethouder om 6,5 miljoen euro

Het Amsterdam Musical Festival, onderdeel van Amsterdam Dance Event (ADE). Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

De nachtclubs en poppodia zijn inmiddels al acht maanden gesloten. “We hebben een formule bedacht waarmee we hebben berekend hoeveel we nodig hebben,” vertelt Pieter de Kroon, mede-eigenaar van Chicago Social Club en voorzitter van het OAC. “We zitten nu al krap, maar als we straks open kunnen en bijvoorbeeld uitgestelde huur moeten terugbetalen, is het geld echt nodig om ons hoofd boven water te houden.”

Wethouders uit de grote steden, waaronder Meliani uit Amsterdam, schreven deze week een opiniestuk in de Volkskrant om de benarde situatie van de nachtsector op de kaart te zetten. Aanleiding was het overleg in de Tweede Kamer over het tweede steunpakket voor de cultuur. Wethouder Meliani wil kijken of een deel van dat pakket naar de nachtcultuur kan gaan.

Een beetje laat

Tot nu toe is er geen extra steun geweest voor de nachtsector, regelingen als de Tegemoetkoming Vaste Lasten daargelaten. Dat de aandacht er nu wel is, wordt gewaardeerd, aldus De Kroon. “De gemeente leeft mee, erkent nu dat we tussen wal en schip vallen en dat het een uitzichtloze situatie is. Dat is fantastisch, maar wel een beetje laat. We zijn al die tijd al met ze in gesprek. Maar: beter iets, dan niets.”

De gemeente erkent de frustratie. “Ik snap dat ze dat zeggen, de clubs zitten erg omhoog en dat zien wij ook,” aldus de woordvoerder van de wethouder. “We hebben bij de minister al vaker benadrukt dat deze sector en de niet-gesubsidieerde instellingen aandacht verdienen. Het klopt dus niet dat we ons nu pas inzetten.”

De gemeente voegt toe blij te zijn met de in kaart gebrachte financiële schade. “Het is slim dat ze een bedrag bij ons neerleggen,” zegt de woordvoerder van de wethouder. “We hopen dat ze daarmee samen met ons de lobby voor aanvullende steun richting het rijk doorzetten. Als gemeente hebben we beperkte mogelijkheden.”

Nieuwe initiatieven

Ook wil wethouder Meliani kijken naar nieuwe initiatieven die de clubs kunnen organiseren zodra er versoepelingen zijn, zoals evenementen op grote veilige buitenlocaties. “De nachtsector bestaat wat ons betreft niet alleen uit clubs, maar ook uit bijvoorbeeld programmamakers en dj’s. In Berlijn en Barcelona zijn er initiatieven met nachtprogrammering. Dat vinden we interessant, maar het staat nog in de kinderschoenen.”

Ook het OAC staat open voor dergelijke evenementen. De Kroon: “Het is niet hetzelfde als het openen van de club, maar het zou natuurlijk geweldig zijn als onze gasten weer kunnen dansen en elkaar kunnen ontmoeten.”

Daarnaast wordt er volgens De Kroon gekeken naar het gebruik van sneltests. “We zijn nu aan het kijken hoe dit geïmplementeerd kan worden, in samenspraak met de gemeente en de GGD.” Maar ook dit ligt volgens de gemeente uiteindelijk bij de nationale overheid: “We doen als gemeente wat we kunnen.”