Amsterdamse clubs balen van impasse rond nachtburgemeester: ‘Juist nu harder nodig dan ooit’

Beeld ANP / ANP

Al sinds juni 2019, toen Shamiro van der Geld de handdoek in de ring gooide omdat hij niet overweg kon met zijn team, zit Amsterdam zonder nachtburgemeester. Ramon de Lima, voorzitter van de stichting N8BM, die de verkiezing organiseert, nam de taak op zich en is sindsdien al ruim drie jaar waarnemend nachtburgemeester. Maar een groot deel van de nachtclubs voelt zich door hem en de stichting niet gehoord.

Vorig jaar augustus zeiden meerdere betrokkenen in Het Parool dat een nieuwe nachtburgemeester er ruim voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in maart moest zijn, zodat deze nog met lijsttrekkers in gesprek kon over het beleid voor de nacht. Die deadline werd mede door corona niet gehaald. Wel kwam in februari het nieuws dat er een ‘nachtraad’ zou komen om de sector te vertegenwoordigen. Leden die via openbare verkiezingen worden gekozen zouden daarin een bepaalde scene of expertise vertegenwoordigen. Leden van de nachtraad zouden dan ook het nieuwe uithangbord kiezen: de nachtburgemeester.

Maar sinds februari is het stil en het gros van de clubs voelt zich inmiddels niet meer vertegenwoordigd door de stichting en daarmee De Lima, zegt Pieter de Kroon, eigenaar van de Social Club op het Leidseplein en voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC), waarbij 25 clubs zijn aangesloten. “Het gaat om zeker 90 procent van de nachtclubs,” zegt hij. “Dat hebben we al meerdere keren aangegeven.” De Lima is ‘benieuwd of dat echt zo is’. “Ik spreek natuurlijk ook clubs, 90 procent is een groot getal en ik weet niet of Pieter zo namens de clubs kan spreken.”

Interbellum

De Kroon wil niet verder ingaan op de vraag waarom clubs zich niet meer vertegenwoordigd voelen, al zeggen meerdere betrokkenen dat De Lima en de stichting te veel focussen op een select groepje undergroundclubs en niet op de volledige breedte. De Lima ‘snapt dat sommige clubs dat misschien zeggen’, maar die groep staat nu eenmaal het meest onder druk, zegt hij. “Die hebben misschien iets meer aandacht gekregen, maar als vrijwilliger bij de stichting moeten we onze tijd verdelen.”

Volgens Bjorn Schipper, ‘advocaat van de nacht’ en lid van de Raad van Toezicht van stichting N8BM, ‘zitten we nu in een soort interbellum’. “Het is uiteindelijk de bedoeling dat het stokje doorgegeven wordt aan een nachtraad. We hebben twee gesprekken met de gemeente gehad, met de wethouder erbij, of we hiervoor een structuur kunnen optuigen. En binnenkort zitten we met Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA), Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam en meer partijen over het instellen van een kwartiermakersgroep. Die moet gaan kijken hoe de nachtraad in de eerste helft van 2023 ingesteld kan worden.”

Geluiden van betrokkenen uit het nachtleven dat het lang duurt, die kent Schipper ook, zegt hij. “Maar zorgvuldigheid staat voorop. Iedereen moet binnenboord worden gehouden.” Volgens De Lima heeft het ook lang zo geduurd omdat de plannen voor de nieuwe structuur er pas vorig jaar kwamen én corona er tussen kwam.

Meer vertegenwoordigers

De bedoeling is nu, zegt De Lima, om in december de plannen voor de nachtraad rond te hebben. Hij denkt dat een nachtraad uiteindelijk ‘beter voor de stad zal zijn’. “Dan kan de last van het nachtburgemeesterschap worden verdeeld over meer personen. En je hebt dan ook een bredere weergave van de nacht. Leden met eigen expertises, een eigen netwerk en kennis. Dat is ook goed voor het draagvlak.”

Wethouder Touria Meliani (Cultuur) denkt dat ‘een gekozen nachtburgemeester de verschillende stemmen kan samenbrengen en versterken’. “We zijn regelmatig in gesprek met de stichting en andere vertegenwoordigers van de sector, want ook zij voelen de urgentie. Allemaal willen we een sterk vertegenwoordigde nachtsector. Maar uiteindelijk is het aan de onafhankelijke stichting zelf om een verkiezing in gang te zetten.”

Joost Gimbel, in de stad ook bekend als dragqueen Hoax LeBeau en nachtcoryfee, is eerder door De Lima gevraagd om zich verkiesbaar te stellen voor de nachtraad. Maar de laatste tijd heeft hij weinig gehoord. “Het lijkt alsof er nu niets gebeurt,” zegt Gimbel. “En een nachtburgemeester is misschien wel harder nodig dan ooit. Het nachtleven heeft tijdens corona een enorme klap gehad en het is belangrijk dat er een gekozen persoon is die voor de sector opkomt. Er moet vernieuwing komen.”