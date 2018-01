Amsterdamse Closing the Loop wint duurzaamheidsprijs

Closing the Loop recyclet oude telefoons in ontwikkelingslanden. De teller staat op twee miljoen smartphones. Op die manier verminderen ze CO2-uitstoot en creëert het inkomen voor mensen in de betreffende landen, aldus de jury. De onderdelen van de oude telefoons worden weer in nieuwe smartphones gebruikt. De jury noemt dit een 'bewonderingswaardig materiaalneutraal concept'.



140 inzendingen

De Circular Award is een prijs voor circulaire projecten, projecten waarin grondstoffen zo min mogelijk verloren gaan en reststoffen zo veel mogelijk alsnog worden gebruikt.



De prijs is onderdeel van de derde Week van de Circulaire Economie en werd uitgereikt door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Closing the Loop won uit 140 inzendingen.