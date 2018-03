Amsterdamse chauffeurs opgeleid door ROC Twente

Ousainou Touray (29): 'Ik wil een baan met vastigheid'

"Onlangs ben ik gaan samenwonen met mijn vriendin en in juni verwachten we een kindje. Dat is de reden dat ik voor de opleiding tot buschauffeur heb gekozen; we willen serieus bezig zijn met de toekomst. Ik wil een baan met mogelijkheden en vastigheid."



"Natuurlijk zag ik vroeger als klein jongetje in de bus de buschauffeur zitten en dacht ik wel eens: dat lijkt me leuk - maar een droom was het nooit. Op de introductiedag van de opleiding mocht ik meerijden in een bus en zag ik alles eromheen."



"Toen dacht ik pas: dit is echt leuk. Hiervoor was ik allround desktop publisher. Dat heeft te maken met dingen ontwerpen op een computer, iets totaal anders dan wat ik nu ga doen. In die branche kreeg ik nooit een vast contract, telkens contractjes van een of twee jaar. Het schoot niet op. Dat stukje zekerheid hoop ik hier wel te krijgen."