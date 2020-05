Amsterdamse campings smachten naar bezoekers: ‘Met eigen wc ben je welkom’

De campings kunnen op 1 juli wellicht weer open. Zeeburg en Vliegenbos bereiden zich, ondanks alle onzekerheden, voor op een bijzonder en kort toeristenseizoen.

Piekfijn ligt ie erbij, misschien wel mooier dan ooit: camping Zeeburg onder aan de Amsterdamsebrug en de Zuiderzeeweg. Fonkelend in de zon. Er is geboend en gepoetst, gelakt en geschilderd. De heggen zijn kaarsrecht geschoren en her en der lopen medewerkers met kruiwagens en tuinmeubilair. De lucht is blauw, het gras is groen en als er eens een helikopter overvliegt, kijkt iedereen omhoog. Lommerrijk, dat is het woord.

Acht campers

Eigenlijk ontbreekt er maar één ding op de doorgaans best hectische camping Zeeburg: bezoekers. Er zijn er wel wat, zegt Lobke Huibregtse, hoofd receptie, maar niet al te veel. “Ik geloof dat we nu acht plekken bezet hebben. Allemaal mensen met campers met eigen sanitair. Als je een camper met eigen wc hebt, ben je welkom.”

Zo weinig bezoekers terwijl het seizoen normaal rond deze tijd toch echt begonnen is. Huibregtse: “Dan liepen er hier nu misschien wel 1500 mensen rond. Aan de andere kant is het ook wel lekker rustig en als je mensen heerlijk voor hun camper ziet zitten, ziet dat er fijn uit. Maar bedrijfsmatig is dit heel, héél erg. Ik weet niet of we dit gaan overleven.”

Want écht open, voor kampeerders en mensen die gebruik maken van de huisjes, kunnen de campings mogelijk pas over een kleine twee maanden, op 1 juli. Als het tenminste gaat zoals het op de routekaart staat die premier Mark Rutte deze week presenteerde.

Proefopstellingen

Dat de camping nog tot 1 juli dicht moet blijven, was een klap, zegt ook Erik van der Linden, manager van camping Vliegenbos, aan de andere kant van het IJ. “En dat is nog niet eens zeker, het hangt ervan af hoe corona zich ontwikkelt. Het is allemaal een grote glazen bol.”

En dus wordt er ook in Vliegenbos in scenario’s gedacht, zegt Van der Linden. “Wat, als. Wat, als. De hele dag zijn we daarmee bezig. Met scenario’s. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op, tja, op letterlijk alles.”

Daarom is het terrasteam van Vliegenbos deze ochtend bezig met proefopstellingen, zegt Van der Linden. “Hoeveel stoelen kun je kwijt als we anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden? Maar ook: wat zijn de beste looproutes naar en van het toiletgebouw? Wanneer zetten we de rest van onze verhuurtenten op? Wanneer kunnen we ja zeggen tegen mensen die ons benaderen of ze kunnen komen?”

Positief blijven

Ook op Zeeburg wordt, zo goed en zo kwaad als het gaat, op mogelijke scenario’s geanticipeerd. Alles bestaat uit onzekerheden, zegt Huibregtse. “Wat mogen we en wanneer? En als we dan mogen: hoeveel mensen gaan er eigenlijk komen? Wij kunnen wel helemaal klaar zijn, maar als buitenlandse bezoekers niet mogen reizen…”

Onzekerheid tot en met. Maar toch heeft het winkeltje, strak in de lak, een looproute bedacht en staat het bijna nieuwe toiletgebouw te wachten op kampeerders. Positief blijven is belangrijk, zegt Huibregtse. “Anders hou je dit niet vol. Creatief blijven, de moed erin houden. Dus bedenk je plannetjes voor kanoverhuur. Allemaal om de schwung er een beetje in te houden. En het terras opent straks: we hebben de mazzel dat we de ruimte hebben, dus er kan best het een en ander hier.”

Ze zijn er klaar voor dus, in elk geval op papier. Een ding is zeker, zegt Huibregtse: “Hutjemutje gaat het hier niet meer worden, die fijne mix die we hier hadden met blowende jongeren aan de ene kant en de pensionado’s aan de andere.”

Ook bij Vliegenbos zien ze voorlopig de drukte niet meer zoals ze die kennen. Van der Linden: “Dat we echt een festivalcamping zijn, gaat dit jaar niet meer gebeuren, ben ik bang. Ik kijk nu al uit naar de lente van 2021.”