Amsterdamse cafés uit protest tegen maatregelen open: ‘We willen een punt maken’

Café De Zon ging ondanks de maatregelen toch open. Beeld Het Parool

Dat Blushing in de Paulus Potterstraat in Zuid zaterdag open zou gaan, kwam niet als een verrassing. Gordon, eigenaar van de koffietent, kondigde de heropening vrijdag al aan op Instagram. ‘Mijn drie zaken gaan open morgen, ongeacht het besluit van het kabinet. Ik hoop dat vele ondernemers mij volgen. Afgelopen uit!’, schreef hij bij een video.

En zo geschiedde. “Direct na die post zagen we het reserveringssysteem vollopen,” zegt Terrence Bhiekharie, manager bij de vestiging van Blushing in Zuid. “Het heeft de hele dag vol gezeten.”

Met de opening wil Blushing laten zien dat de horeca wel degelijk op een veilige manier open kan. “We hebben sinds de eerste lockdown al ruimte tussen de tafels gecreëerd, mensen moeten blijven zitten en als ze opstaan een mondkapje dragen. Én we voeren normaal een 2G-beleid,” aldus Bhiekharie. Normaal, want deze zaterdag was voor één keer iedereen welkom.

‘Het is oneerlijk dat winkels open mogen, maar restaurants niet’

Dat de winkels wel open mogen, maar cafés en restaurants niet, noemt Bhiekharie ‘oneerlijk’. “Als je mag winkelen, dan moet je ook buitenshuis koffie kunnen drinken.” Hij staat daarin niet alleen. Ook elders in de stad openden horecazaken hun deuren. Bij De Zon in de Jordaan was het zo druk dat een deel van de bezoekers buiten moest blijven staan.

Ook The Lunch Club in de Haarlemmerstraat was van 12.00 uur tot 16.00 uur geopend. “Dat doen we omdat we het niet eens zijn met de maatregelen, we protesteren,” aldus een medewerker, die niet met haar naam in de krant wil. “Ik wil verder ook niet reageren, want ik heb dingen te doen. We zitten helemaal vol.”

Reactie gemeente

De gemeente laat zaterdagavond weten dat Blushing een officiële waarschuwing heeft gekregen. Als de koffietent nog een keer de regels overtreedt, krijgt de eigenaar nog een waarschuwing. Bij een derde overtreding moet de zaak per direct een week dicht. De gemeente doet nog onderzoek naar andere horecazaken die zaterdag open waren.

De gemeente zegt ‘te handhaven met de capaciteit die we hebben’. Burgemeester Halsema benadrukte vrijdag nog geen gedoogbeleid te willen voeren. “Net als iedereen hopen we dat de horeca en cultuursector weer snel en veilig open kunnen. De veiligheid van ieders gezondheid is hierbij van groot belang. We verwachten tot die tijd dat ondernemers zich aan de regels houden en zullen dat ook in de gaten houden.”