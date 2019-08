Amsterdamse brandweerman op vakantie redt leven Chinese drenkeling

“De échte held is het onbekende jongetje dat JunJun bewusteloos uit het water viste,” zegt Tax. Hij krijgt opnieuw kippenvel als hij vertelt over zijn reddingsactie in Splash Jungle Water Park in Phuket. Tax, lid van de vrijwillige brandweer Kennemerland, genoot er met zijn gezin van een vakantie. Die veranderde plotseling in een zaak van leven of dood.

“Terwijl ik met mijn kinderen naar onze ligbedjes liep, zag ik vanuit mijn ooghoek iets wat bij mij alle alarmbellen deed afgaan. In het zwembad liep een jongen van een jaar of acht met in zijn armen een jongetje dat helemaal slap hing. Het gezicht van het ventje in zijn armen was paarsblauw,” zegt de brandweerman terwijl hij terugblikt.

Hartmassage

Dankzij zijn ervaring wist de Amsterdammer dat snel handelen was geboden en wat hij moest doen. Tax paste bij het slachtoffertje hartmassage en mond-op-mondbeademing toe. “Na vijf cycli kwam er eindelijk water uit de mond van het jongetje en was hij weer bij bewustzijn, ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam.”

De ouders van de jongen wilden hun zoon in eerste instantie oppakken. “Maar ze lieten me begaan. Heel mooi om te zien,” zegt Tax. De daaropvolgende minuten verloor het jochie steeds het bewustzijn om daarna telkens weer bij te komen. “Symptomen die erop wijzen dat hij veel water binnenkreeg en dat het gevaar nog niet geweken was,” vervolgt hij.

Onbekende echte held

In het ziekenhuis vernam Tax dat de jongen JunJun heet, zeven jaar oud is en uit China komt. Het Chinese jochie mocht het ziekenhuis na drie dagen verlaten. Op aandringen van zijn ouders regelde het hotel een ontmoeting met de redder van hun zoontje. “JunJuns moeder reageerde: jij hebt mijn jongen een tweede leven gegeven. Nou, toen had ik het effe niet meer.”

Hij voelt zich vereerd maar vindt het jammer dat er geen enkel spoor terug te vinden is van de jongen die met JunJun door het zwembad liep. “Hij is de echte held in het verhaal.”