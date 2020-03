Amsterdamse brandweer voor eerst opgeroepen met eCall na auto-ongeluk

Beeld ANP

De automobilist was zelf niet in staat om te praten. Voor de brandweer Amsterdam Amstelland was het de eerste keer dat via een eCall een automobilist is gevonden, aldus een woordvoerder. De bestuurder van de auto was zwaargewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Een eCall is een apparaatje dat bij een ongeluk direct de 112-centrale belt en alle gegevens over de auto doorgeeft. Het systeem is vanaf april 2018 verplicht voor alle nieuwe auto’s verkocht in de EU.