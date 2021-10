Amsterdamse Bos krijgt 4 miljoen euro voor inhalen achterstallig onderhoud

Het Amsterdamse Bos. Beeld Nina Schollaardt

Naast de eenmalige kapitaalinjectie krijgt het bos ook een verhoging van het structurele budget voor groenvoorziening en paden van 1,6 miljoen euro.

Het geld moet besteed worden aan het inlopen van achterstallig onderhoud aan bruggen en kinderbaden. In het natuurgebied zijn vijf verouderde bruggen voor een langere tijd afgesloten geweest voor publiek nadat een paard door een brug was gezakt. Door de toen noodgedwongen sluiting werden grote delen van het bos onbegaanbaar, er was toen onvoldoende financiële ruimte om de bruggen te renoveren. Nu wordt er in kaart gebracht welke bruggen het hardst toe zijn aan renovatie.

Ook de monumentale kinderbaden zijn aan vernieuwing toe. De baden voldoen momenteel niet aan de milieuwetgeving; zonder de opknapbeurt is sluiting in 2023 de nog enig restende optie. In 2022 wordt gestart met de aanleg van een zuiveringsinstallatie van het kleine kinderbad en in 2023 volgt de opknapbeurt voor het grote kinderbad.

Bezoekersaantallen

Het Amsterdamse Bos is tijdens de coronacrisis nog populairder geworden. De verwachting van het management van het bos is dat de bezoekersaantallen de komende jaren nog verder zullen toenemen. Hierdoor wordt, volgens het management, de druk op het beheer en onderhoud van het park alleen maar groter.

Het Amsterdamse Bos telt 116 bruggen. Vijf van de bruggen die opgeknapt worden, zijn ontworpen door Amsterdamse Schoolarchitect Piet Kramer.