Amsterdamse boa’s staken vrijdag vanwege nieuwe werkroosters

Boa’s voerden afgelopen zomer actie op de Dam om meer aandacht te vragen voor agressie tegen handhavers. Beeld ANP

De boa’s zijn het niet eens met de nieuwe werkroosters van vijf dagen per week, acht uur per dag. Voor veel boa’s is het gebruikelijk om vier dagen van negen uur te werken.

“Boa’s werken in onregelmatige diensten,” zei voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond eerder. “Daarom hebben ze het grootste belang bij een goede balans tussen werk en privé en bij overzichtelijke weken. Die twee zaken zijn nu in het geding. De dag extra vrij is belangrijk na onrustige diensten.”

Met de diensten van acht uur hoopt de gemeente volgens Kuin meer boa’s te kunnen inzetten op piekmomenten. Hij verwacht dat het averechts werkt. “Straks bestaat elke dienst uit piekmomenten, omdat op rustige dagen te weinig mensen dienst hebben en het vervolgens erg druk krijgen.”

Petitie

Vanwege dezelfde onvrede werd een ruime week geleden een petitie − door ongeveer 300 boa’s ondertekend − aan de gemeente overhandigd. Daarop heeft de Boa Bond donderdag een reactie ontvangen. “Er wordt in twee kantjes op onze standpunten ingegaan en uitgelegd waarom ze het niet met ons eens zijn,” aldus Kuin.

Om die reden hebben de boa’s besloten vrijdag het werk tijdelijk neer te leggen, van 13.00 tot 17.00 uur. Ze zullen zich rond 15.00 uur verzamelen op het Museumplein, waar stippen op twee meter afstand van elkaar worden getekend zodat de boa’s afstand van elkaar kunnen houden.