Amsterdamse bisschop promoot dubieus 'medicijn'

De kerk heeft sinds november ook een vestiging in Zuidoost, in kerkverzamelgebouw De Kandelaar aan de Bijlmerdreef. Of tijdens de religieuze bijeenkomsten gebruik wordt gemaakt van MMS is onduidelijk, maar de naam Health Restoration Center lijkt erop te wijzen.



Internetwinkel

Er is nog een ander spoor dat naar MMS leidt. De hoofdvestiging van de kerk in Zuidoost zit volgens de inschrijving in het handelsregister op het adres van de praktijk van Oduro. Voor de kerk in zijn woonplaats is hij geen bisschop; dat is volgens de website van het kerkgenootschap weer een zekere bisschop Steven.



Het blijkt te gaan om Steven Soeten, niet woonachtig in de Bijlmer, maar in Belt Schutsloot in Overijssel. Soeten is net als Oduro natuurgenezer en daarnaast eigenaar van Natufarm, een Europese internetwinkel in MMS.



Oduro zegt Soeten niet persoonlijk te kennen. Op vragen over zijn betrokkenheid bij de verspreiding van MMS stuurt hij aanvankelijk een promotievideo en documentatie. Na lezing van het artikel laat hij weten overtuigd te zijn van de heilzame werking van het middel.



"Ik drink het zelf al zes jaar. Elke ochtend neem ik een slok. Ik heb geen tandpasta meer nodig. Andere mensen kunnen beweren dat het giftig is, maar dat is niet mijn ervaring. Waarom zou ik mijzelf vergiftigen?" Over de weeskinderen in Ghana zegt Oduro dat de kerk protocollen heeft voor het gebruik van MMS door kinderen en dieren.