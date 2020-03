Amsterdamse binnenstad is nu een ‘spookcentrum’

Normaal kan je er zaterdagmiddag over de hoofden lopen, maar vanwege het coronavirus zijn de Kalverstraat en de Nieuwendijk uitgestorven. “We hebben geen spookstad, maar wel een spookcentrum.”

In de Kalverstraat is het zo stil dat de duiven er op hun gemak aan een kadetje knabbelen. En dat op zaterdagmiddag, normaal toch het drukste moment van de week. Bijna alle winkels zijn dicht. “Dit is de meest verlaten plek van heel Amsterdam,” zegt Edith Welling van bloemist ‘t Lievertje.

De bloemenstal op de hoek met ‘t Spui blijft open voor de vaste klanten. “Amsterdammers die al dertig jaar elke zondag een bos bloemen komen halen.” Ook voor de bloemist is de stilte op straat vanwege de coronacrisis een klap, maar de saamhorigheid vergoedt wel iets. “Iedereen is toch wat liever voor elkaar.”

‘Een andere wereld’

Op de Nieuwendijk zijn net wat meer winkels open gebleven - drogisterijen, fastfood, een enkele modezaak - maar ook hier is het muisstil. “Het is een andere wereld,” zegt winkelmanager Irma Dekker van de Hema. Bij Hemafilialen rond het centrum is nog best wat aanloop, maar hier kunnen ze het met dertig procent van het personeel makkelijk af. “We hebben geen spookstad, maar wel een spookcentrum.”

Een deel van het personeel werkt tijdelijk in filialen die drukker zijn. “We zijn een soort uitzendbureau voor de andere Hema’s.” Verder is er nu tijd voor klusjes die anders blijven liggen, zoals het schoonmaken van de personeelskantine en het laad- en losplatform.

De weinige klanten komen nu vooral vanuit de buurt. Het Hemapersoneel herinnert ze met hesjes aan de noodzaak om afstand te houden: ‘1,5 meter = 15 tompoucen’. De omzet is gekelderd, maar Hema wil openblijven alsof er niets aan de hand is. Dat past ook bij de oer-Hollandse winkelketen, vindt Dekker. “We bestaan al bijna honderd jaar. Hoe geruststellend is het als de Hema gewoon open is?”

Ook op de Dam is het rustig. Beeld ANP

Blij met elke euro

Verder zijn het vooral de winkels die geen deel uitmaken van een grote keten die de deuren openhouden. Het zijn kleine zelfstandigen, die blij zijn met elke euro die binnenkomt. Met het pand in eigendom van de familie zijn voor banketbakkerij Van der Linde de kosten ook beter te overzien. Maar voor Michael van der Linde voelt het ook als een vanzelfsprekendheid om open te zijn. “Het is nooit anders geweest sinds mijn grootvader hier in 1937 is begonnen.”

In de straat zijn de vele modewinkels bijna allemaal dicht, net als de winkels die zich op toeristen richten. Nu valt pas goed op hoe weinig winkels hier nog een buurtfunctie hebben. Maar voor Van der Linde geldt dat wel. “We willen die band houden met onze klanten. Als dit straks klaar is, komen die dan ook weer bij ons terug.”

Ook City Diamonds blijft een deel van de week open met het oog op de vaste klant. Nu het zo stil is op straat moet de juwelier aan de Kalverstraat om veiligheidsredenen wel van binnenuit de deur open maken. “Het is ook service, dat men nog gewoon gerepareerde sieraden kan ophalen,” zeggen Robert en Nikita Reuter. Een klant is vanmiddag nog helemaal uit België gekomen.

‘Ga juist nu naar dat ene winkeltje’

Ondernemersvereniging Amsterdam City publiceerde op de eigen website een lijst met winkels die openblijven ondanks het coronavirus. Dat er nog winkels open zijn in hartje stad is voor veel Amsterdammers een verrassing, merkte Amsterdam City. “Als je het vervelend vindt als dat ene winkeltje zou verdwijnen, ga er dan juist nu naar toe,” zei Christine Govaert van de ondernemersvereniging.

Deze week kwamen al iets meer klanten dan daarvoor, merkt Van der Linde. Bakker Gebroeders Niemeijer verderop aan de Nieuwendijk verkoopt zelfs meer broden dan anders. “De mensen zijn toch meer thuis,” zegt Issa Niemeijer.

Ook hier is een groot deel van de omzet weggevallen. Van het horecagedeelte achterin waar normaal ontbijt en lunch worden geserveerd heeft hij maar een kantoor gemaakt. Nu het winkelend publiek niet meer komt aanwaaien voor een broodje, komen de klanten meer verspreid over de dag. “We zijn er nu minder voor de toeristen en meer voor de Amsterdammers.” En die komen dus vaker brood halen. “Zo zie je maar dat het belangrijk is dat de bakker gewoon openblijft.”