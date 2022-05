Amsterdamse Bij1 lijkt in ‘twee kampen’ uiteen te vallen

Onrust binnen de Amsterdamse Bij1. Tussen raadsleden Nilab Ahmadi en Carla Kabamba is een onderlinge strijd losgebarsten en leden zijn verdeeld over keuzes waar de partij voor staat. Aanstaande zondag komen ze samen voor een ‘cruciale’ vergadering.

Dat zeggen bronnen in en rondom de partij die anoniem wensen te blijven. Ahmadi is onder meer kritisch op het bestuur, dat niet altijd transparant zou zijn. Ze zou zelfs spreken over ‘machtsmisbruik’ door bestuursleden. Het kersverse raadslid zou een ‘hardere en activistische’ lijn voorstaan dan zowel de landelijke als Amsterdamse partijtop voor ogen heeft.

Nummer twee Kabamba volgt juist de weg die een deel van het bestuur wil inslaan: zij zoekt de bestuurlijke lijn op om het ‘radicale geluid’ van Bij1 te vertegenwoordigen in de Amsterdamse gemeenteraad. Leden verwijten haar dat ze weinig zichtbaar is op sociale media en niet vaak aanwezig is bij demonstraties.

Een groot deel van de leden lijkt in twee kampen verdeeld te zijn. Woordvoerder van Bij1 Charlie Helmijr erkent dat het onrustig is binnen de partij. “We hebben een brede achterban die bestaat uit bijvoorbeeld oudere Surinaamse dames uit Zuidoost, maar ook Amsterdamse witte rijke jongeren uit Zuid, of zelfs anarchisten. Binnen de partij zijn verschillende belangen en daar kunnen botsingen over ontstaan. Dat hoort erbij.”

Ahmadi ‘buiten beeld gehouden’

De partij schreef begin mei in een mail aan de leden dat de onrust heerst ‘sinds de afgelopen campagne’. Bronnen vertellen dat de partijtop Ahmadi in de verkiezingsperiode ‘buiten beeld’ probeerde te houden. De partij ging er toen nog van uit maximaal twee zetels te halen; door Ahmadi minder zichtbaar te maken zou ze niet méér voorkeursstemmen trekken dan lijsttrekker Jazie Veldhuyzen of nummer twee Kabamba.

Als tegenreactie besluit Ahmadi een sterke persoonlijke campagne te voeren via haar eigen socialemediakanalen. Ook maakt ze zichzelf met gerichte stickeracties door de hele stad zichtbaar. Zo lukt het haar iets uitzonderlijks voor elkaar te krijgen: ze behaalt meer stemmen (5531) dan lijsttrekker Veldhuyzen (4992) en Kabamba (5002).

Tekenend voor de onrust binnen de ‘twee kampen’: op de uitslagenavond is Ahmadi niet aanwezig bij de bijeenkomst van Bij1 in The Black Archives, waar blijkt dat de partij drie zetels zal halen. Samen met bondgenoten volgt Ahmadi de uitslag elders. Ook komt ze later die avond niet naar de Stopera, zoals de traditie voorschrijft, terwijl Kabamba en Veldhuyzen daar wel aanwezig zijn om de overwinning te vieren.

Sommige leden achten het goed mogelijk dat Ahmadi zich afsplitst van de partij als ze niet haar eigen koers mag varen. Ze vrezen dat hierdoor ‘veel’ mensen met haar meegaan. Een bron binnen de partij: “Nilab botst met het bestuur. In Amsterdam heerst angst voor leegloop als ze weggaat. Ze heeft behoorlijk wat mensen achter zich. Ze weet, net zoals Sylvana Simons dat kan, heel goed een boodschap over te brengen.”

‘Cruciale’ vergadering

Partijleider Jazie Veldhuyzen lijkt tussen de twee raadsleden in te staan. Zijn doel: de boel ‘bij elkaar’ houden. Veldhuyzen: “Ze hebben zich verbonden aan het partijprogramma. Dat is de ideologische basis van Bij1 en dat is onze lijn. Ik ga ervan uit dat het geen probleem voor ons wordt om die lijn samen te volgen.”

Kabamba zegt ‘geloof’ te houden dat ze samen ‘willen en kunnen’ werken. Voor nu wil ze zich vooral richten op het raadswerk. “Voor vooruitgang in onze nieuwe fractie heb je inderdaad activisme nodig, maar zeker ook raadswerk. Werkbezoeken, vergaderingen bijwonen, inhoudelijke kennis delen en begrijpen hoe systemen werken. Ik wil in de raad hard zijn voor problemen om onze doelen te bereiken. Dat heeft mijn prioriteit.”

Ahmadi hoopt ook dat ze er als fractie uitkomen. “Er wordt hard aan getimmerd om alles dichterbij elkaar te brengen. Daar geloof ik echt in.”

In een e-mail aan de leden van Bij1 staat geschreven dat de komende vergadering – aanstaande zondag – ‘cruciaal’ is, omdat er ‘belangrijke knopen moeten worden doorgehakt over de toekomst van Bij1’. Bestuursvoorzitter van de partij Jürgen Olivieira wilde telefonisch niet op vragen reageren.