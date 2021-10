Amsterdamse bierbrouwers balen flink van belastingverhoging: ‘Heel oneerlijk’

De opening van brouwerij ‘Gebrouwen door Vrouwen’. Beeld Tammy van Nerum

Lange tijd hoefden kleine bierbrouwers minder accijns te betalen dan biergiganten zoals Heineken en Grolsch. Maar demissionair staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief wil dat voordeel afschaffen. Als zijn wetsvoorstel doorgang vindt, moeten vanaf 2023 zowel grote als kleine brouwerijen evenveel accijns betalen.

Bovendien wordt de hoogte van de accijnzen binnenkort vastgesteld aan de hand van het alcoholpercentage in het bier. Omdat kleine brouwers het juist moeten hebben van hun brede aanbod, met bieren in allerlei sterktes, zullen zij van deze maatregel extra de dupe zijn. Brouwersbranchevereniging Craft schat dat de accijnzen voor kleine brouwers gemiddeld stijgen tot wel 25 procent.

‘Bak ellende’

Kevin ‘t Hardt van bierwinkel De Bierkoning vindt het ‘één grote bak ellende’. “Het is vooral heel oneerlijk voor de kleine brouwerijen. Grote spelers, zoals Heineken en Bavaria, zullen er nauwelijks last van hebben. Zij hebben natuurlijk ook een groot vermogen, waardoor ze niet de prijzen omhoog hoeven te gooien.”

De consument gaat volgens ‘t Hardt zo’n accijnsverhoging juist wel merken. “Uiteindelijk komt het op het bordje van de klant. Ik ken geen enkele brouwerij die blij met dit plan is. Echt verschrikkelijk dat ze dit willen.”

Biercultuur

Ook Jan Hopf van brouwerij Butcher’s Tears maakt zich zorgen. Hij schat in dat de prijzen voor biertjes die sterker zijn dan pils, in de winkels met zo’n 30 à 40 cent zullen stijgen. In de horeca kan de prijsstijging zelfs oplopen tot een euro. Toch maakt hij zich vooral zorgen over de biercultuur in Nederland. “Ik vrees dat we hier hetzelfde zullen zien gebeuren als in Engeland: dat steeds meer kleine brouwerijen verdwijnen, de grote spelers nog groter worden, en dat er meer pils dan speciaal bier wordt verkocht.”

Branchevereniging Craft heeft een petitie online gezet, die inmiddels al meer dan achtduizend keer is ondertekend. Ook Butcher’s Tears ondersteunt de petitie, zegt Hopf. “We hebben deze zelfs in ons proeflokaal opgehangen.”

Hard genoeg schreeuwen

Thomas Oostdijk van brouwerij De Eeuwige Jeugd verwacht weinig van zo’n petitie: die wet komt er toch wel, denkt hij. “Als bedrijf overleven we het wel, maar het gaat wel geld kosten. En we hebben al zoveel geld verloren door corona, we lopen nog steeds winst mis omdat we om middernacht moeten sluiten. Onze sector is net weer een beetje aan het opkrabbelen, en dan krijgen we zo’n tik van het kabinet. We vragen ons af of we niet te hard worden aangepakt.”

Tessel de Heij (33) van Gebrouwen door Vrouwen hoopt dat Craft zich tegen het plan blijft verzetten. “Hopelijk schreeuwen ze hard genoeg, want dit is echt appels met peren vergelijken. We zijn een klein bedrijf. We kunnen normaal al niet op tegen de grote spelers in de biersector. Dit helpt al helemaal niet. Ons bier wordt hierdoor alleen maar duurder. Dat is jammer: voor ons én de consument.”