Amsterdamse bevolking sinds maart met 3400 inwoners gekrompen

Jarenlang was bevolkingsgroei voor Amsterdam net zo’n wetmatigheid als de zwaartekracht. Elk jaar kwamen er zo’n tienduizend inwoners bij en de verwachting was dat we over een jaar of vijftien met één miljoen Amsterdammers zouden zijn. Totdat corona een rem zette op deze groei.

Vanaf maart, toen de coronapandemie Amsterdam bereikte, is de bevolking gekrompen, inmiddels met zo’n 3400 inwoners, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Alleen in augustus was sprake van een opleving, toen groeide het aantal Amsterdammers met zo’n 1100.

Studenten

Maar van een kentering is geen sprake, zegt Mirjam Bani, econoom Nederlandse woningmarkt bij ING. “In augustus komen traditioneel veel mensen naar Amsterdam, zoals studenten. Maar de aanwas was dit jaar ongeveer de helft van die in 2019.” ING verwacht dat de bevolkingskrimp voorlopig aanhoudt, zeker tot het eind van dit jaar.

Een belangrijke oorzaak van de krimp is dat immigratie nagenoeg stil ligt door de coronacrisis. Vooral expats komen in veel mindere mate deze kant op. De internationale arbeidsmarkt staat er slecht voor nu veel bedrijven moeten bezuinigen. Immigratie was de afgelopen jaren de belangrijkste motor achter de bevolkingsgroei.

Een andere oorzaak is het vertrek van Amsterdammers. Al jaren verhuizen veel Amsterdammers naar elders. Ze willen meer ruimte een tuin of kunnen een grotere woning in Amsterdam niet betalen. Maar de uittocht is groter dan ooit en lijkt door corona een extra impuls te krijgen. De stad is een virushaard en momenteel niet zo aantrekkelijk.

Friesland

Bovendien werken veel mensen vaker thuis en dan is de noodzaak om in de stad te wonen, dichtbij het werk, minder groot. Vanaf maart vertrokken 25.634 Amsterdammers naar een andere plek in het land, duizend meer dan vorig jaar.

Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam, herkent dit beeld. “Ik sprak laatst mijn collega uit Friesland. Van elke drie huizen die hij verkoopt, gaan er twee naar Amsterdammers.”

Deze krimp is slecht voor de Amsterdamse economie, zegt Bani. Minder mensen geven minder uit in de winkels. Bovendien zijn arbeidsmigranten over het algemeen koopkrachtig. Volgens ING beschikt 66 procent van hen over een middelhoog tot hoog inkomen, tegen 46 procent van de Amsterdamse bevolking. Ze geven makkelijker geld uit.

Huizenprijzen stijgen

Door de bevolkingskrimp neemt de druk op de huizenmarkt iets af, al zal dat volgens ING niet direct tot prijsdalingen leiden. “De krapte op de Amsterdamse huizenmarkt blijft bovengemiddeld,” aldus Bani.

ING voorspelt dat de huizenprijzen in heel Nederland dit jaar 6,5 procent stijgen en 2,1 procent krimp voor 2021. De bankeconomen doen geen aparte voorspellingen voor de huizenprijzen in Amsterdam.

Donderdag kwam naar buiten dat de Amsterdamse woningprijzen nog altijd stijgen, vorig kwartaal zo’n zes procent. Volgens Pararius, een site waarop huurwoningen verschijnen, staan de huren in de Amsterdamse vrije sector wel onder druk. Dit komt vooral door het wegblijven van expats, die over het algemeen vaker huren dan kopen.