Amsterdamse beurs wil Nederlandse bedrijven terughalen

Beursplein 5. Beeld ANP

De behoefte aan nieuwe beursgangen is groot, zo bevestigde Huis in ’t Veld woensdag. Euronext heeft daarom een team ingesteld om bedrijven die naar de beurs willen begeleiden. Het afgelopen jaar zijn er slechts vier nieuwe bedrijven, waaronder Prosus (technologie) en Marel (IJslandse machinebouwer), naar de oudste beurs ter wereld gegaan. Ook zagen ondernemingen van een beursgang af. Doordat het beursklimaat in de Verenigde Staten haperde heeft het bedrijf CM.com dit najaar nog krap 24 uur voor het openen van de champagneflessen de IPO (initial public offering) afgeblazen.

Aandelenkoersen stijgen wereldwijd, maar als investeringsvorm floreren de beurzen minder voorspoedig. Vrijwel alle beurzen ter wereld kampen aanhoudend met een teruggang aan noteringen. In Amsterdam waren in de vorige eeuw nog honderden bedrijven aan de beurs genoteerd. Sinds de financiële crisis daalt het aantal noteringen gestaag.

Dit jaar zijn er nog 125 bedrijven aan de Amsterdamse beurs genoteerd, maar dat is alweer weer minder dan de 134 die in 2018 op Beursplein 5 een ‘listing’ hadden. Met begeleiding hoopt de Amsterdamse beurs toch weer meer leven op de koersenborden te krijgen. Vooral kleine bedrijven hebben volgens Euronext aandacht nodig omdat ze met de mondialisering van de handel onzichtbaar dreigen te worden.

Verzamelen van data en informatie

René van Vlerken, verantwoordelijk voor de noteringen bij Euronext Amsterdam: “We onderzoeken of we in Nederland een markt kunnen maken voor kleinere bedrijven, met een beurswaarde van 50 tot 750 miljoen euro. We gaan ze via de oprichting van een denktank met banken helpen met voorlichting aan investeerders, maar ook met research, het verzamelen van data en informatie.” Euronext wil hier volgend jaar mee beginnen.

Ook probeert Euronext meer particuliere beleggers te interesseren. Die kijken volgens Huis in ’t Veld te veel naar alternatieve investeringsvormen zoals bitcoin en crowdfunding. De beurs heeft momenteel al diverse acties om burgers naar de vloer te trekken. Dagelijks laat Euronext een meer of minder bekend persoon bij de start van de handel op de gong slaan. Ook worden scholen uitgenodigd om jaarlijks mee te doen aan het ‘beurstrommelen’, een traditie waarbij wordt herdacht dat tijdens de Tachtigjarige Oorlog een weesjongen wist te voorkomen dat het Amsterdamse beursgebouw werd vernietigd door de Spanjaarden. Maar dat is niet genoeg.

Momenteel komt niet meer dan vijf procent van de beursomzet van beleggende Nederlandse particulieren. Euronext vindt dat te weinig. Retail is, aldus de bestuurders, de smeerolie van de beurshandel en de motor van de economie. De burgers beleggen ook al niet meer via de pensioenfondsen in de Amsterdamse beurs. Die fondsen waren ooit zeer actief in de Nederlandse markt, maar zijn na de introductie van de euro wereldwijd gaan beleggen. Euronext gaat nu met een ‘coalitie’, met banken, nieuwe Nederlandse investeerders benaderen.