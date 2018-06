Amsterdamse beurs positief de dag uit

Beleggers verwerkten de recente sterke stijging van de olieprijzen en de iets minder harde opstelling van de Amerikaanse president Donald Trump ten opzichte van China.



De MidKap steeg 0,7 procent tot 782,22 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,2 procent bij.



De Europese oliebedrijven waren in trek. De olieprijzen zaten in de lift nadat de VS zijn bondgenoten opriep om vanaf 4 november geen olie meer te importeren uit Iran.



Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent meer op 72,75 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 78,04 dollar per vat.



Grootste stijger

In Parijs won Total 2 procent en BP steeg in Londen 3,4 procent. Shell was op het Damrak in trek en dikte 2,5 procent aan. Daarmee was het olie- en gasconcern de grootste stijger in de AEX. Kabel- en telecomconcern Altice Europe sloot de rij met een verlies van 1,8 procent.



Galapagos won 1 procent. Het biotechnologiebedrijf begint samen met partner Servier een studie naar de werking van een artrosemedicijn. Dat levert het bedrijf een mijlpaalbetaling van 9 miljoen euro op.



In de MidKap daalde Air France-KLM 1 procent. Hotelketen Accor heeft volgens zakenkrant Financial Times nog altijd interesse in een belang in de luchtvaartcombinatie. Het Franse bedrijf zoekt echter partners voor de investering.



Eurocommercial Properties daalde 0,4 procent. De verhuurder van winkelpanden heeft vanaf woensdag ook een beursnotering in Brussel. De in Nederland gevestigde maker van statiegeldsystemen Envipco kreeg juist een beursnotering in Amsterdam, naast de bestaande notering in Brussel.



Maaltijdbestelsite

Bij de kleinere bedrijven dikte de toeleverancier aan apotheken Fagron 4,7 procent aan na een adviesverhoging door KBC Securities. Betalingsdienstverlener Adyen bleef vrijwel vlak na een koopadvies van Berenberg.



In Stockholm zakte SAS 4 procent. De Noorse overheid verkocht haar belang van bijna 10 procent in het luchtvaartbedrijf.



De Britse maaltijdbestelsite Just Eat kelderde in Londen ruim 7 procent na zijn beleggersdag. Het bedrijf moet ook na dit jaar veel investeren en voorziet dat de marges voorlopig laag blijven. Branchegenoot Takeaway won op het Damrak 0,2 procent.



De euro was 1,1589 dollar waard, tegen 1,1672 dollar op dinsdag.