Amsterdamse beurs opent vrijwel vlak

Beleggers waren vooral in afwachting van de EU-top in Brussel over de brexit en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 559,81 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 799,14 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,2 procent. Londen daalde 0,1 procent.



Thuisbezorgd

Bij de middelgrote bedrijven klom Takeaway.com 0,8 procent. De maaltijdbestelsite zag in het eerste kwartaal de bestellingen op jaarbasis met 51 procent toenemen.



In Nederland namen de orders van de onderneming achter onder meer Thuisbezorgd.nl met 17 procent toe en in Duitsland met 31 procent. Volgens analisten van RBC lag de ordergroei grotendeels in lijn met de verwachtingen.